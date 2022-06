Český bronzový úvod. Rychlostní kanoisté byli na juniorském ME třikrát třetí

„Na to, že je to můj první singlový závod v kategorii do 23 let, tak to nemohlo být lepší,“ uvedl Minařík v tiskové zprávě svazu. Porazili jej vítězný Ital Gabriele Casadei a Lotyš Roberts Lagzdinš. Třetí dojela i kajakářka Házová. „Závod dopadl skvěle, nečekala jsem, že se může až takto vydařit,“ radovala se.

Před závodem přitom řešila vlastní vinou problém. „Protože moje děravá hlava zapomněla číslo na pokoji, takže jsem způsobila pozdvižení na závodišti, ale nakonec se vše stihlo a aspoň jsem se před závodem trochu odreagovala,“ dodala s úsměvem Házová.

Ze zbývajících pěti českých finalistů dnešního programu skončila nejblíž další medaili čtvrtá deblkanoe ve složení Antonín Hrabal, Jiří Zalubil v třiadvacítkách.