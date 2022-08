Zábojník vyhrál na ME rozplavby dvoustovky, postoupili i Kubová a Šefl

Zábojník po dvanáctém místě na stovce ukázal, že na dvojnásobné distanci může útočit minimálně na finále. Výkonem 2:11,16 zaostal jen o 76 setin za svým českým rekordem z letošního dubna. Nikdo nebyl v rozplavbách rychlejší.

Česká rekordmanka Kubová vstoupila do ME na sprinterské padesátce, ve které si vylepšila sezonní maximum o osmnáct setin na 28,17. To znamenalo sedmý postupový výkon. Motýlkář Šefl na stovce vyrovnal svůj nejlepší letošní výkon a časem 52,67 proklouzl jako předposlední do semifinále.

V rozplavbách neuspěl jen v téže disciplíně Ondřej Gemov, který se osobním rekordem 54,54 sekundy zařadil na 41. místo. Jeho hlavní disciplínou by ale měla být motýlkářská dvoustovka.

Ve večerním programu tak budou závodit tři čeští plavci. Semifinále s jejich účastí jsou seřazena za sebou mezi 18:34 a 19:04.