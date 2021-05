Olympijské ladění ve velkém. Seemanová a Kubová vyhlíží plavecké ME

Loňský rok byl pro plavecký sport, podobně jako pro mnoho dalších, rokem nula. Přesně takový počet medailí se totiž rozdal na velkých akcích. Postupně byly zrušeny všechny tři sezonní vrcholy – olympijské hry, mistrovství Evropy i mistrovství světa.



Teď se plavci a plavkyně konečně dočkají. Desátého května startuje v Maďarsku odložené mistrovství Evropy. Na něm budou zkoušet olympijskou formu i Barbora Seemanová a Simona Kubová.

Cesta k olympijskému vrcholu

„Beru to jako přípravný závod směrem k olympijským hrám,“ řekla Kubová. „Potřebuju závodit, abych věděla, jestli jdu správným směrem, nebo ne,“ dodala.

Česká rekordmanka ve znaku na 50, 100 i 200 metrů v letošním roce absolvovala tři závody. V březnu plavala v Marseille, poté ve Stockholmu a před dvěma týdny v Pardubicích.

„První dva měsíce byly skvělé, cítila jsem se výborně. Pak přišly závody ve Francii a Švédsku a nebylo to úplně ono. Já jsem taková, že do všeho jdu opravdu po hlavě. Tam mi to ukázalo, že si musím odpočinout a ubrat,“ vysvětlovala Kubová.



Seemanová závodila pouze v Pardubicích a Stockholmu. Ve Švédsku to pro ni byly první závody po čtyřech měsících, kdy v Taškentu překonala český rekord na 200 i 400 metrů kraulem na dlouhém bazénu (50 m). A i premiéra v roce 2021 se jí povedla náramně. Ve výborné konkurenci ve Švédsku vyhrála svoji královskou disciplínu – dvoustovku kraulem. Zlatá byla i na dvojnásobné trati.

„Ujistila jsem se, že ten trénink za něco stál. Mohli jsme se zaměřit na detaily, které jsme v tréninku neviděli a zamyslet se nad tím, co děláme špatně,“ řekla královna kraulu.



Na řadě je teď mistrovství Evropy. „Je to další možnost zkusit si rozložení závodu. Muset plavat naplno hned od začátku, muset bojovat o semifinále. Je to jeden velký malý krok před olympiádou,“ uvedla Seemanová.



Uzavřít se do bubliny, i s bonbonky

V Maďarsku je čeká klasická koronavirová sportovní bublina. Z metropole tak české závodnice, stejně jako zbytek reprezentace, poznají jen sportoviště a hotelový pokoj. „Aspoň se na Budapešť podíváme z okna autobusu,“ žertoval reprezentační trenér Vlastimír Perna.

Do neznámého nejde Kubová, která si maďarskou bublinou prošla v listopadu při plavecké lize ISL (International Swimming League). „Srandovní je, že prý budeme bydlet ve stejném hotelu, jako jsem bydlela pět týdnů při ISL,“ smála se Kubová, která tehdy v Duna aréně překonala vlastní český rekord na 50 metrů znakem v krátkém bazénu.

„Ten komplex je výborný. Maďarsko je plavecká velmoc. Myslím, že to bude kvalitní závod,“ předpovídá Kubová.



Závody se uskuteční bez diváků. Ani Seemanové, ani Kubové to zvláštní problém nedělá, ba možná naopak.



„Já se přiznám, že nejsem úplně ten typ, který by vyžadoval pozornost před startem. Mám sluchátka, soustředím se na závod a sama na sebe, nevnímám okolí,“ řekla Seemanová. Kubová přitakala: „Větší hluk mě uvádí do většího stresu. Potřebuju vnímat sebe a závod.“

A recept na psychické zvládnutí izolace?

Kubová vypráví, jak si poradila v listopadu: „Vzala jsem si kreslení a koukala jsem několikrát dokola na Okresní přebor. Vzala jsem si tam taky vlastní kávovar, abych si zkrátila dlouho chvilku.“

Seemanová má už taky připravený plán: „Určitě si vezmu hodně knížek, počítač a hodně jídla. To by byl velký problém, kdyby mi došlo jídlo a bonbonky,“ uvedla. „Jídlo tam je dobrý, bonbonky tam taky budou, takže Barča bude spokojená,“ ujistila zkušenější Kubová.