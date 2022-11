Devatenáctiletý bowler Jelínek získal v Olomouci evropský bronz

Jelínek procházel turnajem parádně. Až v semifinále nestačil na rozjetého Belgičana Matse Maggiho, který celý turnaj vyhrál. „Český sportovní bowling opět dokázal, že patří do evropské špičky. S Lukášem jsme měli dohodu: já přijedu do Olomouce předávat medaile, ale on bude na bedně. Povedlo se,“ usmíval se prezident české bowlingové asociace Karel Vopička.

Právo startu na turnaji mají vítězové národních šampionátů. V Olomouci bylo 34 borců z celé Evropy. Kromě Jelínka, nedávného mistra světa do 21 let v týmech, reprezentovala Česko i pětinásobná mistryně republiky Petra Otec Hanzlovská. Kvalifikace a finálová kola obnášela 28 her, které určily nejlepší čtyři hráče a hráčky turnaje. Ti se utkali v semifinále a finále na dvě vítězné hry.

Hanzlovská skončila v kvalifikaci na 24. místě a do dalších bojů nepostoupila. Jelínek procházel kvalifikací velmi jistě a udržoval skvělý průměr kolem 240 kuželek na hru.

Semifinále přineslo bowling světových parametrů.

Jelínek první hru vyhrál 259:246, ale v dalších dvou byl lepší Maggi, když vyhrál 258:237 a 289:242. Belgický hráč v napínavém finále porazil obhájce titulu, nizozemského bowlera Mikea Bergmanna.

Mezi ženami se z vítězství radovala Finka Essi Pakarinenová.