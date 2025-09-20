Češi, kteří chtějí na šampionátu vylepšit předloňské páté místo, prohráli s Němci podruhé za sebou. Neoplatili jim červnovou porážku z finále Pražského baseballového týdne (1:2).
Chadimův výběr prohrával už po první směně 0:2. Nejprve se po homerunu prosadil Yannic Walther a brzy na to doběhl pro další bod Lucas Dunn. Češi se na pálce nemohli prosadit přes soupeřova nadhazovače Markuse Solbacha a jejich manko později narostlo. V páté a osmé směně přidali Němci po třech bodech a konečné skóre v závěru korigoval jediným doběhem Milan Prokop.
Po nedělním utkání se Španělskem uzavřou Češi působení ve skupině A v pondělí proti Švédům. V novém systému soutěže postoupí první dva celky přímo do čtvrtfinále, třetí a čtvrtý tým čeká osmifinále s nejlepšími dvěma celky ze dvou nižších skupin.
Mistrovství Evropy baseballistů
Skupina A (Rotterdam):
Česko - Německo 1:8