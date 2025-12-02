Znakař Čejka na ME v klidu zvládl rozplavbu, Horská na stovce prsa neuspěla

Český rekordman Čejka ve své hlavní disciplíně potvrdil, že jako šestý muž letního MS v dlouhém bazénu v Singapuru patřil k favoritům na postup. Výkonem 1:51,06 se v celkovém pořadí rozplaveb zařadil na šestou příčku a večer bude usilovat o postup do bojů o medaile. Druhý český znakař Miroslav Knedla do rozplavby dvoustovky nenastoupil.
Hned dvojnásobné zastoupení bude mít Česko v semifinále mužského závodu na 50 metrů motýlek. Český rekordman Gracík se výkonem 22,80 kvalifikoval jako třináctý. Hned dvakrát si na cestě mezi nejlepší šestnáctku posunul osobní rekord osmnáctiletý Slavík. Nejprve si ho vylepšil o šest setin na 22,84 a dělil se s dalšími třemi plavci o 16. místo. Na závěr programu ho tak čekalo rozplavání o dvě volná místa, která v semifinále vzhledem k redukci pořadí na maximálně dva závodníky z jedné země zbývala. Slavík díky dalšímu zlepšení na 22,77 skončil druhý a postoupil.
Prsař Zábojník výkonem 57,77 obsadil na stovce v rozplavbách 21. místo, ale díky redukovanému pořadí proklouzl jako poslední do semifinále. Naopak ve stejné disciplíně se mezi šestnáctku nedostala Kristýna Horská, která se výkonem 1:06,08 zařadila na 18. místo. Její hlavní disciplínou na tomto ME bude dvoustovka, do níž nastoupí jako obhájkyně bronzu.
Na motýlkářské padesátce vypadli Daryna Nabojčenko, která časem 25,85 zaostala o více než půlsekundu za svým českým rekordem a dělila se o 20. místo, i Jan Foltýn s Radimem Švarcem. Na 400 metrů volný způsob si osmnáctiletý Jan Jurčík zlepšil osobní rekord na 3:51,55, ale stačilo to jen na 49. místo.
Finálový blok začne v 19:00.