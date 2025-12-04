První krok k obhajobě bronzu na 200 metrů prsa zvládla Kristýna Horská. Do semifinále dvoustovky se dostal i její prsařský kolega Matěj Zábojník.
Znakař Knedla sice na úvod šampionátu v Lublinu kvůli nachlazení vynechal dvoustovku, ale od té doby závodí ve skvělé formě. Ve středu se českým rekordem kvalifikoval do finále polohového závodu na 100 metrů, který je pro něj doplňkovou disciplínou.
Na znakařské stovce hned napoprvé splnil svůj cíl, kterým bylo pokoření hranice 50 sekund. Dostal se pod ni o setinu, jen Brit Oliver Morgan byl díky výkonu 49,55 v rozplavbách rychlejší.
S přehledem se do semifinále své hlavní disciplíny kvalifikovala i prsařka Horská, které čas 2:21,86 minuty stačil v rozplavbách na čtvrté místo. Naopak Zábojník podruhé na šampionátu proklouzl do semifinále jako poslední. Rozplavbu na 200 metrů prsa zvládl za 2:06,70, což znamenalo 18. čas, ale v redukovaném pořadí s maximálně dvěma plavci z jedné země si o dvě příčky polepšil.
Na motýlkářské stovce si Ondřej Slavík a Jan Jurčík výrazně zlepšili osobní rekordy. Slavíka výkon 51,44 sekundy zařadil na 22. místo, pro Jurčíka čas 53,27 znamenal 45. pozici.