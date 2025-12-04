Knedla jako první Čech plaval 100 metrů znak pod 50 sekund, říká si o medaili

Miroslav Knedla jako první Čech zaplaval 100 metrů znak pod 50 sekund. Vlastní národní rekord zlepšil na mistrovství Evropy v krátkém bazénu už v rozplavbě o 36 setin na 49,99. Postoupil jako druhý nejlepší a spolu s ním poplave večer semifinále i Jan Čejka. Bronzový medailista z dvojnásobné trati se v osobnímu rekordu 50,37 zařadil na pátou pozici.

Znakař Miroslav Knedla při rozplavbách na 50 m znak na MS v Singapuru. | foto: Deepbluemedia / ČSPS

První krok k obhajobě bronzu na 200 metrů prsa zvládla Kristýna Horská. Do semifinále dvoustovky se dostal i její prsařský kolega Matěj Zábojník.

Znakař Knedla sice na úvod šampionátu v Lublinu kvůli nachlazení vynechal dvoustovku, ale od té doby závodí ve skvělé formě. Ve středu se českým rekordem kvalifikoval do finále polohového závodu na 100 metrů, který je pro něj doplňkovou disciplínou.

Na znakařské stovce hned napoprvé splnil svůj cíl, kterým bylo pokoření hranice 50 sekund. Dostal se pod ni o setinu, jen Brit Oliver Morgan byl díky výkonu 49,55 v rozplavbách rychlejší.

S přehledem se do semifinále své hlavní disciplíny kvalifikovala i prsařka Horská, které čas 2:21,86 minuty stačil v rozplavbách na čtvrté místo. Naopak Zábojník podruhé na šampionátu proklouzl do semifinále jako poslední. Rozplavbu na 200 metrů prsa zvládl za 2:06,70, což znamenalo 18. čas, ale v redukovaném pořadí s maximálně dvěma plavci z jedné země si o dvě příčky polepšil.

Na motýlkářské stovce si Ondřej Slavík a Jan Jurčík výrazně zlepšili osobní rekordy. Slavíka výkon 51,44 sekundy zařadil na 22. místo, pro Jurčíka čas 53,27 znamenal 45. pozici.

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

Jediný svého druhu i muzejní exponát. Jaká auta vlastní fotbalové hvězdy?

Ronaldo, Benzema, Messi a Neymar

Luxusní auta světových fotbalistů fascinují stejně jako jejich výkony na hřišti. Největší hvězdy jsou ochotné za ně utratit někdy až astronomické částky. Cristiano Ronaldo vlastní unikát za stovky...

