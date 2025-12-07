Dvacetiletý Knedla už před šampionátem cítil, že právě na sprinterské padesátce má největší šance na úspěch. Ukázal to druhým místem v rozplavbách a třetím v semifinále.
V boji o medaile na to navázal skvělým výkonem, když o pět setin překonal vlastní český rekord. S výjimkou Tribuntsova nechal za sebou všechny soupeře a po pátém místě v polohovém závodě na 100 metrů a čtvrté příčce na znakařské stovce se mohl radovat z první seniorské medaile. Bronzového Itala Francesca Lazzariho porazil o sedm setin sekundy.
V rozhovoru pro Českou televizi po závodě neskrýval nadšení. „Úžasné, super závod, osobáček, hezké druhé místo. Dokázal jsem to, co jsem chtěl na těchto závodech, já jsem beze slov,“ vykládal s úsměvem. Věděl, kde přišel o zlato. „Dohmat, ale teď už mi je to fakt jedno. Já jsem spokojený, že jsem konečně prolomil to čtvrté, páté místo a dostal jsem se na pódium,“ dodal.
Knedla může v Lublinu vybojovat ještě jeden cenný kov. Na závěr posledního finálového bloku nastoupí do české polohové štafety na 4x50 metrů. Z rozplavby postupovalo kvarteto Knedla, Matěj Zábojník, Daniel Gracík a Jan Foltýn díky českému rekordu 1:32,53 ze druhého místa. Kromě štafety ještě finále poplave Jakub Bursa v polohovém závodě na 400 metrů, v rozplavbě měl nejrychlejší čas.
Nedělní program patří hlavně sprinterským disciplínám. Znakařskou padesátku žen ozdobila vítězná Italka Sara Curtisová evropským rekordem 25,49 sekundy. Pět let staré maximum Nizozemky Kiry Toussaintové zlepšila o jedenáct setin sekundy.