Miroslav Knedla si na mistrovství Evropy v krátkém bazénu doplaval pro stříbro na 50 metrů znak. Český rekord zlepšil na 22,69 sekundy. Dělila ho setina od zlatého Estonce Ralfa Tribuntsova. V závěrečný den šampionátu v polském Lublinu se postaral o druhou českou medaili na této akci, tu první získal na dvoustovce bronzový znakařský kolega Jan Čejka.
Dvacetiletý Knedla už před šampionátem cítil, že právě na sprinterské padesátce má největší šance na úspěch. Ukázal to druhým místem v rozplavbách a třetím v semifinále.

V boji o medaile na to navázal skvělým výkonem, když o pět setin překonal vlastní český rekord. S výjimkou Tribuntsova nechal za sebou všechny soupeře a po pátém místě v polohovém závodě na 100 metrů a čtvrté příčce na znakařské stovce se mohl radovat z první seniorské medaile. Bronzového Itala Francesca Lazzariho porazil o sedm setin sekundy.

V rozhovoru pro Českou televizi po závodě neskrýval nadšení. „Úžasné, super závod, osobáček, hezké druhé místo. Dokázal jsem to, co jsem chtěl na těchto závodech, já jsem beze slov,“ vykládal s úsměvem. Věděl, kde přišel o zlato. „Dohmat, ale teď už mi je to fakt jedno. Já jsem spokojený, že jsem konečně prolomil to čtvrté, páté místo a dostal jsem se na pódium,“ dodal.

Knedla může v Lublinu vybojovat ještě jeden cenný kov. Na závěr posledního finálového bloku nastoupí do české polohové štafety na 4x50 metrů. Z rozplavby postupovalo kvarteto Knedla, Matěj Zábojník, Daniel Gracík a Jan Foltýn díky českému rekordu 1:32,53 ze druhého místa. Kromě štafety ještě finále poplave Jakub Bursa v polohovém závodě na 400 metrů, v rozplavbě měl nejrychlejší čas.

Nedělní program patří hlavně sprinterským disciplínám. Znakařskou padesátku žen ozdobila vítězná Italka Sara Curtisová evropským rekordem 25,49 sekundy. Pět let staré maximum Nizozemky Kiry Toussaintové zlepšila o jedenáct setin sekundy.

