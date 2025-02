Šok mezi krasobruslaři. Britschgi vyskočil z 8. místa k evropskému zlatu

Od Lukase Britschgiho to byla v sobotu v Tallinnu na hudbu Ryana Tauberta famózní volná jízda, plná energie a skvělých skoků včetně dvou čtverných. Se 184 body si vylepšil i osobní rekord za tuto část soutěže.

Dobruslil a suverénně vedl.

A pak jen sledoval, jak je jeden soupeř za druhým horší než on.

Až už nezbyl ani jeden.

Dvaadvacetiletý Švýcar si nevěřícně dlaněmi překryl oči. Já vyhrál!

Když se pak měl podělit o své dojmy s diváky v hale, přiznal: „Opravdu se omlouvám, že jsem si nepřipravil žádný projev. Nevím, co říct. Děkuji za nezapomenutelnou noc. Když jsem šel na led, měl jsem z vaší podpory husí kůži. Teď bude velká noční párty.“

Svým vzestupem připomněl další velké medailové „skoky“ na evropských šampionátech. V roce 2020 se jeho krajan Rizzo zlepšil ve volné jízdě z 10. na 3. místo a v roce 2011 Francouz Joubert ze sedmého na druhé.

A v sezoně 1997 Alexej Urmanov poskočil ke zlatu ze 6. místa.

Britschgi už měl na kontě bronz z předloňského mistrovství. Loni skončil pátý. Teď je úplně nejvýš.

S ním se mocně radoval také jeho německý kouč Michael Huth. Naposledy slavil se svým svěřencem evropské zlato v kategorii mužů v roce 2007 s Tomášem Vernerem.

Lukas Britschgi během volné jízdy na mistrovství Evropy

Nečekané je i jméno muže na stříbrném stupni: Nikolaj Memola.

Dlouho byl za Grasslem a Rizzem až tím třetím v řadě v italské reprezentaci. Tentokrát porazil nejen své krajany, ale s výjimkou Britschgiho i zbytek Evropy. Ač se 195 centimetry výšky působí na pohled víc jako basketbalista než krasobruslař, ozdobil jízdu i dvěma čtvernými lutzy a zaostal jen o pět bodů za vítězným Švýcarem.

„Takhle krásně může vypadat vysoký muž na ledě. Byla to v jeho podání jízda snů,“ komentovala v přenosu ČT mezinárodní rozhodčí Olga Žáková.

Totéž rozhodně nemůže říct Adam Siao Him Fa, evropský šampion z let 2023 a 2024.

Zlatý hattrick se nekonal.

Po sezoně s mnohými výkonnostními i zdravotními problémy sice Francouz vedl po krátkém programu, jenže na hudbu z filmu Duna, která byla o den dříve mezi ženami zlatou, byl obhájce titulu až neobvykle nejistý, což předznamenal už pád po úvodním čtverném toeloopu.

„Dost ho to rozhodilo do další jízdy,“ komentovala Žáková. „Vždy skáče rovně a tentokrát tam měl tam hodně skoků, kdy byl našikmo.“

Siao Him Fa byl posléze rád, že ubránil aspoň bronz.

Kolaps číslo 2 v podání Aymoze

Dosud nejlépe rozehraný závod kariéry nezvládl podle svých představ ani Gruzínec Nika Egadze, svěřenec kontroverzní ruské trenérky Eteri Tutberidzeové.

Z druhého místa po krátkém programu ztrácel jen 1,18 bodu na průběžně vedoucího Francouze.

Jenže hned na úvod volné jízdy ubral otáčku u pokusu o čtverného toeloopa a dokonce dvě obrátky při snaze o čtverného salchowa. Pak se sice rozskákal, ale bylo pozdě.

„Taková nedomrlá jízda, se studeným obličejem,“ poznamenala Žáková. Egadzeho připravila o stupně vítězů, skončil čtvrtý.

Byl to závod ve znamení mnohých velkých přesunů pořadím, nahoru i dolů.

Třetí příčku z krátkého programu neuhájil (podle očekávání) Vladimir Samoljov z Polska, klesl na 10. místo.

Zklamaný opouštěl ledové kolbiště i Ital Daniel Grassl, čtvrtý muž finále Grand Prix. Předvedl sice tři čtverné pokusy, ale všechny jeho skoky byly rozhodčími označeny za nedotočené, navíc upadl při trojitém lutzu.

Důsledek? Osmé místo v konečném pořadí.

Nekonal se ani další gejzír estonské medailové radosti. Navzdory velkému očekávání.

Předaleko za obhajobou loňského stříbra zůstal domácí Alexander Selevko. Po 7. místě v krátkém programu byl snad až příliš svázaný odpovědností i ve volné jízdě. Upadl při axelu, ubral otáčky některým skokům a sestoupil na 9. místo.

V interním rodinném souboji byl tentokrát úspěšnější jeho o rok mladší, 22letý bratr Michajl. Loni až třicátý, letos sedmý.

Kolaps připomínající ten z loňského mistrovství Evropu předvedl jeden ze spolufavoritů závodu Kevin Aymoz. Po zklamání z až 18. místa v úvodní části soutěže třikrát upadl ve volné jízdě a kupil i další chyby.

Klesl tak až na konečné 22. místo z 24 finalistů.

Ještě o jednu příčku níže se nachází český mistr Georgii Reshtenko.

Reshtenko umí být o 50 bodů lepší

Loni Reshtenko zazářil. Vzpomínáte? Coby první český reprezentant vykroužil ve volné jízdě hned tři čtverné skoky a odpálil se tak do evropské top 10 na deváté místo.

Český krasobruslař Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy

Letos? Pád po čtverném toeloopu v krátkém programu jej poslal do volné jízdy z 20. místa. Zahájil slibně čtverným toeloopem, ale potom už bylo jen hůř. Místo čtverného salchowa dvojitý, pád po axelu, další čtverný toeloop na dvě nohy, pád po trojitém salchowu a pouze jednoduchý rittberger, navíc nižší úrovně kroků i některých piruet.

Výsledkem byl konečný součet jen 175,23 bodu. Daleko za Reshtenkovými možnostmi. Vždyť osobní rekord má o 51 bodů lepší.

„Čtverným toeloopem jakoby to skončilo,“ konstatovala Olga Žáková. „Takhle špatně jsem ho dlouho neviděla jet. Škoda. Kdyby zajel to co na mistrovství republiky... Ale to jsou jen kdyby.“