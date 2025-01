Vrašťáková prošla na krasobruslařském ME do volných jízd, vede Gubanovová

Devatenáctiletá Vrašťáková si účast na evropském šampionátu zajistila na mezinárodním mistrovství republiky, kde v boji o český titul těsně porazila olympioničku Elišku Březinovou.

Při premiéře na velké akci zajela solidní krátký program s kombinací trojitého lutzu s dvojitým toeloopem a trojitým salchowem. Dostala za něj 47,76 bodu, čímž si o 2,7 bodu vylepšila oficiální osobní rekord z mezinárodních soutěží ISU. „Mám neskutečnou radost. Předvedla jsem to, co umím a co jsem trénovala, takže já jsem šťastná a spokojená,“ uvedla Vrašťáková bezprostředně po své jízdě v tiskové zprávě svazu.

Startovala už jako druhá, takže ještě v té době nevěděla, jestli její výkon bude na postup do finálové čtyřiadvacítky stačit. Nakonec za sebe stlačila přesně potřebných sedm soupeřek. „Já jsem žádné cíle neměla, ale tím, že se mi ta jízda povedla a ještě jsem se kvalifikovala, tak jsem neskutečně ráda,“ řekla brněnská rodačka.

Nadšený byl z jejího postupu po nervózním čekání i trenér Ivan Králík. „Byl to takový můj sen, aby Míša postoupila, a teď je to realita. Celý rok ukazovala stabilní formu, tak jsem rád, že se toho tady nezalekla a zúročila všechno, co umí,“ ocenil.

Všechny favoritky se v krátkém programu ukázaly ve skvělé formě, ani jedna ze šesti účastnic papírově nejlepší rozjížďky neudělala výraznější chybu. Mistryně Evropy z roku 2023 a obhájkyně stříbra Gubanovová nechala zapomenout na nevýrazné výkony z Grand Prix a získala 68,99 bodu. Vede o pouhých pět setin bodu před domácí Ninou Petrokinovou, která si v rodném Tallinnu vylepšila osobní rekord a útočí na první velkou medaili.

Minimální odstup dalších 26 setin bodu má Švýcarka Kimmy Repondová, bronzová medailistka z roku 2023. Bez šance na další evropský titul není navzdory absenci Hendrickxové ani Belgie. Obhájkyně bronzu Nina Pinzarroneová je průběžně čtvrtá a ztrácí na čelo 2,19 bodu.

Volné jízdy žen se uskuteční v pátek od 17:00 SEČ.