Patnáct bodů náskoku. Krasobruslařka Petrokinová obhájila evropský titul

Jedenadvacetiletá Petrokinová mezi dvěma evropskými tituly absolvovala loni v říjnu operaci achilovky a po krátkém programu se nechala slyšet, že ještě před dvěma týdny nedokázala skákat trojitý lutz ani trojitý flip. Na jejím výkonu na šampionátu v Sheffieldu to ale nebylo znát.
V páteční volné jízdě všechny prvky včetně těchto obtížných skoků zvládla bez zaváhání. Zlepšila si osobní rekord na 145,53 bodu a celkovou známkou 216,14 bodu téměř o osm bodů překonala svůj výkon z loňského zlatého ME před domácím publikem v Tallinnu. Evropský titul obhájila jako první od úspěchu Rusky Jevgenije Medveděvové v letech 2016 a 2017.
Ke stříbru se z pátého místa po krátkém programu posunula evropská šampionka z roku 2024 Hendrickxová. Šestadvacetiletá Belgičanka ještě není ve formě jako před zraněním a operací kotníku, které ji připravily o minulou sezonu, ale ve volné jízdě zabojovala a využila chyb soupeřek.
Z první evropské medaile se radovala třiadvacetiletá Gutmannová. Sice zaváhala hned u prvních dvou skoků, ale ve druhé polovině jízdy to napravila a dostala se o 1,47 bodu před Belgičanku Ninu Pinzarroneovou. Volnou jízdu nezvládla další italská krasobruslařka Anna Pezzettaová, která se ze třetího místa o krátkém programu propadla až na osmou příčku.
Naopak mistryně Evropy z roku 2023 a stříbrná na ME v posledních dvou letech Anastasija Gubanovová z Gruzie předvedla druhou nejlepší volnou jízdu večera a vylétla z 11. místa po krátkém programu až na pátou pozici.
Mistrovství Evropy v krasobruslení v Sheffieldu
Ženy - konečné pořadí
1. Petrokinová (Est.) 216,14, 2. Hendrickxová (Belg.) 191,26, 3. Gutmannová (It.) 186,87, ...34. Vránková (ČR) - vypadla po krátkém programu