Taschlerovi jsou po odhlášení sourozenců Kateřiny a Daniela Mrázkových jediným českým tanečním párem na šampionátu. Pár týdnů před olympijskými hrami v Miláně se v rytmickém tanci představili ve výborné formě. Předvedli energický výkon bez výraznějších chyb. „My jsme extrémně spokojení. Zajeli jsme, co jsme trénovali,“ řekla České televizi Taschlerová.
V Helsinkách, kde od loňska trénují, se jim vrací radost z krasobruslení bez ohledu na známky. „Pracovali jsme na tom. Fakt to bylo asi jenom být volní, být sami sebou a nedržet se zpátky,“ řekla Taschlerová. I bodové hodnocení od rozhodčích české reprezentanty potěšilo, víc dostali jen na začátku této sezony na menším závodě v Tallinnu. „Tohle je velký mezinárodní závod, takže ty body jsou určitě dobré. Je to další odrazový můstek, od kterého se odpíchneme a budeme pracovat směrem k olympiádě,“ dodal Taschler.
Zkušenější z dvojice elitních českých tanečních párů má blízko k tomu, aby počtvrté za sebou skončil na ME v nejlepší desítce. Tím by také pro Česko zajistil dvě místa na příštím ME. Nad jedenáctou pozicí mají polštář 5,69 bodu. Naopak na šestou příčku, kterou aktuálně drží Gruzínci Diana Davisová a Gleb Smolkin, ztrácejí jen 1,34 bodu.
|
Mrázkovi zmeškají krasobruslařské ME, kvůli nemoci se na poslední chvíli odhlásili
V boji o evropský titul olympijský šampion z Pekingu 2022 Cizeron potvrdil, že s novou partnerkou má navzdory návratu ze sportovního důchodu a krátké spolupráci nejvyšší ambice. Francouzi za rytmický tanec získali 86,93 bodu a vedou o necelý bod před Brity Lilah Fearovou a Lewisem Gibsonem. Ti se před domácím publikem vzepjali ke skvělému výkonu, ve známce za techniku byli dokonce lepší než vedoucí Francouzi. Evropští šampioni z posledních tří let, italští veteráni Charlene Guignardová a Marco Fabbri, jsou třetí. Na čelo ztrácejí 2,45 bodu.
Volné tance v sobotu od 19:30 SEČ uzavřou soutěžní část evropského šampionátu. Taschlerovi ve finálové dvacítce nastoupí jako dvanáctí krátce po půl desáté.
Mistrovství Evropy v krasobruslení v Sheffieldu
Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Fournierová-Beaudryová, Cizeron (Fr.) 86,93, 2. Fearová, Gibson (Brit.) 85,47, 3. Guignardová, Fabbri (It.) 84,48, ...9. Taschlerová, Taschler (ČR) 77,33 - postoupili do volných tanců.
19:00 ženy - volný program.