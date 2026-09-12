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Bylo to jen o nás, cení si Šotola. Vstup do mistrovství Evropy volejbalisté zvládli

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  6:00

Marek Šotola (17) zachraňuje skóre v závěru druhého setu. | foto: Reuters

Důležité tři body získali volejbaloví reprezentanti na úvod mistrovství Evropy, když v modenské skupině A porazili Řeky 3:1 (21, 17, -23, 23).

Právě přes Řeky, Švédy, s nimiž se utkají v sobotu od 16.00, a Slováky, kteří je čekají v pondělí, by měli volejbalisté postoupit ze skupiny, v níž jsou favority Italové a Slovinci. Do osmifinále projdou nejlepší čtyři celky.

„První zápasy jsou vždy velice těžké. Navíc jsme s Řeky dlouho nehráli a neuměli jsme odhadnout jejich výkonnost. Ale první dva sety jsme odehráli bezchybně, agresivně,“ řekl reprezentační trenér Jiří Novák v České televizi.

„V úvodních dvou setech jsme soupeře tlačili servisem a dobře jsme bránili,“ komentoval výhru smečař Matouš Drahoňovský, který si připsal tři esa a celkem 14 bodů. „Ve třetím jsme lehce povolili, ale čtvrtý jsme uhráli bojovností a znovu dobrým podáním a obranou.“

Co se stalo ve třetí sadě?

„Vedli jsme o čtyři body a na hřišti jsem viděl kluky povídat si o všem a o ničem. Ztratili trochu koncentraci, Řekové dvakrát trefili servis k lajně. A vypadli jsme z obrany,“ uvedl kouč.

Vydařený vstup volejbalistů do mistrovství Evropy. S Řeky si poradili ve čtyřech setech

„Je to začátek velkého turnaje, máme hodně kluků, kteří jsou poprvé na takové velké akci. Udělali jsme nějaké chyby a Řekové se ve třetí sadě chytli. Bylo to ale jen o nás,“ prohlásil univerzál Marek Šotola, který byl s 18 body nejúdernějším hráčem utkání. „Nejdůležitější je, že jsme vyhráli.“

Ostatně čeští a dříve českoslovenští volejbalisté na evropském šampionátu vyhráli nad Řeky úplně poprvé. Před tím jim podlehli 2:3 v roce 1987 a 1:3 před 21 roky.

Marek Šotola dostal v základní sestavě přednost před kapitánem týmu Patrikem Indrou.

„Byla to trochu nucená volba,“ připustil trenér Novák, „protože Patrika zdravotní stav ještě nepustí do plné zátěže.“

Přesto se Indra zejména v závěrech setů na několik míčů na hřiště dostal.

Jak Šotola obstál v očích trenéra?

„Známe ofenzivní sílu Marka, ale potřebujeme, aby byl lepší v obraně na bloku i v poli,“ odpověděl Jiří Novák.

Trenér českých volejbalistů Jiří Novák během utkání ME.

Národní tým má před sebou duel se Švédy.

„Ti jsou možná ještě lepší než Řekové,“ upozornil Jiří Novák. „Mají za sebou výbornou přípravu, odehráli dva tiebreaky s Finy, jeden i vyhráli. Pokud prodáme, co v nás je, co se týče taktického pojetí, dojdeme do správného cíle. Doufám, že si kluci vezmou ponaučení z dnešního utkání a vyvarují se hluchých míst.“

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