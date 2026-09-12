Bylo to jen o nás, cení si Šotola. Vstup do mistrovství Evropy volejbalisté zvládli

Právě přes Řeky, Švédy, s nimiž se utkají v sobotu od 16.00, a Slováky, kteří je čekají v pondělí, by měli volejbalisté postoupit ze skupiny, v níž jsou favority Italové a Slovinci. Do osmifinále projdou nejlepší čtyři celky.
„První zápasy jsou vždy velice těžké. Navíc jsme s Řeky dlouho nehráli a neuměli jsme odhadnout jejich výkonnost. Ale první dva sety jsme odehráli bezchybně, agresivně,“ řekl reprezentační trenér Jiří Novák v České televizi.
„V úvodních dvou setech jsme soupeře tlačili servisem a dobře jsme bránili,“ komentoval výhru smečař Matouš Drahoňovský, který si připsal tři esa a celkem 14 bodů. „Ve třetím jsme lehce povolili, ale čtvrtý jsme uhráli bojovností a znovu dobrým podáním a obranou.“
Co se stalo ve třetí sadě?
„Vedli jsme o čtyři body a na hřišti jsem viděl kluky povídat si o všem a o ničem. Ztratili trochu koncentraci, Řekové dvakrát trefili servis k lajně. A vypadli jsme z obrany,“ uvedl kouč.
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Vydařený vstup volejbalistů do mistrovství Evropy. S Řeky si poradili ve čtyřech setech
„Je to začátek velkého turnaje, máme hodně kluků, kteří jsou poprvé na takové velké akci. Udělali jsme nějaké chyby a Řekové se ve třetí sadě chytli. Bylo to ale jen o nás,“ prohlásil univerzál Marek Šotola, který byl s 18 body nejúdernějším hráčem utkání. „Nejdůležitější je, že jsme vyhráli.“
Ostatně čeští a dříve českoslovenští volejbalisté na evropském šampionátu vyhráli nad Řeky úplně poprvé. Před tím jim podlehli 2:3 v roce 1987 a 1:3 před 21 roky.
Marek Šotola dostal v základní sestavě přednost před kapitánem týmu Patrikem Indrou.
„Byla to trochu nucená volba,“ připustil trenér Novák, „protože Patrika zdravotní stav ještě nepustí do plné zátěže.“
Přesto se Indra zejména v závěrech setů na několik míčů na hřiště dostal.
Jak Šotola obstál v očích trenéra?
„Známe ofenzivní sílu Marka, ale potřebujeme, aby byl lepší v obraně na bloku i v poli,“ odpověděl Jiří Novák.
Národní tým má před sebou duel se Švédy.
„Ti jsou možná ještě lepší než Řekové,“ upozornil Jiří Novák. „Mají za sebou výbornou přípravu, odehráli dva tiebreaky s Finy, jeden i vyhráli. Pokud prodáme, co v nás je, co se týče taktického pojetí, dojdeme do správného cíle. Doufám, že si kluci vezmou ponaučení z dnešního utkání a vyvarují se hluchých míst.“