Stolní tenistka Matelová byla na ME jednu výhru od medaile ze čtyřhry

Stolní tenistka Hana Matelová byla na mistrovství Evropy v Mnichově jednu výhru od medaile. Ve čtyřhře s tradiční slovenskou partnerkou Barborou Balážovou vypadly ve čtvrtfinále, v případě postupu do semifinále by měly jistý minimálně bronz. Matelová a Lubomír Jančařík zároveň jako jediní z českých reprezentantů postoupili do 2. kola dvouhry.