Bratři Fuksové byli na Evropských hrách pátou deblkanoí na pětistovce

Fuksové do finále postoupili přímo ze středečních rozjížděk. V polovině trati byli na šestém místě a ve finiši si lehce polepšili, ale na medaili to nestačilo. Starší Martin tak nerozšířil sbírku 15 medailí z mistrovství Evropy.

Z výsledku měl rozporuplné pocity. „Hodnotím to samozřejmě kladně, protože to byl nejlepší výsledek, co jsme s bráchou měli, a nejblíž medaili, co jsme kdy byli. Na druhou stranu jsme bezprostředně po závodě a nebudu si nic nalhávat, jsem z toho smutný, že jsme byli tak kousek od medaile. Ale pětistovka je asi taková, že tam budou kousky,“ řekl novinářům.

Deblkanoistky Denisa Řáhová s Martinou Malíkovou i čtyřkajak Anežka Paloudová, Adéla Házová, Kateřina Zárubová, Barbora Betlachová uzavřely finálovou devítku.