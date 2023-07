Vzpěrač Polák má další medaili z evropského šampionátu třiadvacítek

František Polák získal po loňských dvou bronzech další medaili na mistrovství Evropy vzpěračů do 23 let. Ve váhové kategorii do 55 kilogramů vybojoval v Bukurešti stříbro v trhu za výkon rovných 100 kilogramů. V nadhozu skončil se 116 kg pátý, v olympijském dvojboji obsadil čtvrté místo.