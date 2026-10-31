Čeští curleři vyzvou Italy v semifinále ME. Ukončí dlouhé čekání na medaili?

Čeští curleři zakončili základní skupinu ostravského evropského šampionátu porážkou 4:8 se Španěly. Ve večerním semifinále je od 18.30 čekají Italové, kteří ve skupině A v přímém souboji o prvenství porazili Skotsko 6:5 po dodatečném endu. Češi budou usilovat o druhou medaili z ME, dosud jediný bronz získal tým skipa Jiřího Snítila v roce 2012 v Karlstadu.
Nyní v Ostravě vede tým z pozice skipa Lukáš Klíma a skupinu B zakončili Češi s bilancí tří výher a dvou porážek. Italové prohráli jednou, hned na úvod turnaje s Němci (4:7). Druhou semifinálovou dvojici tvoří Švédové se Skoty.
V ženském turnaji se utkají v Porubě v RT Torax Areně o finále od 14 hodin Švýcarsko - Skotsko a Švédsko - Lotyšsko.
Mistrovství Evropy v curlingu v Ostravě:
Muži:
Skupina B:
Česko - Španělsko 4:8.
Konečné pořadí: 1. Švédsko 5 zápasů/5 výher, 2. Česko 5/3, 3. Norsko 5/2, 4. Švýcarsko 5/2, 5. Španělsko 5/2, 6. Polsko 5/1.
Semifinále
18:30 Česko - Itálie, Švédsko - Skotsko.
Ženy:
Semifinále:
14:00 Švýcarsko - Skotsko, Švédsko - Lotyšsko.