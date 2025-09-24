Baseballisté znají soupeře ve čtvrtfinále ME, v cestě mezi top čtyřku stojí Izrael

Čeští baseballisté se ve čtvrtečním čtvrtfinále na mistrovství Evropy v Rotterdamu utkají s Izraelem. Ten ve středu porazil v duelu play off Švýcarsko 9:1, pro šest bodů doběhli jeho hráči hned v první směně. Výběr trenéra Pavla Chadima bude bojovat o postup do semifinále od 14:00.

Čeští baseballisté se povzbuzují | foto: Ladislav Svěnčík

Češi si přímý postup do čtvrtfinále zajistili díky druhému místu v základní skupině A. Po úvodní porážce s Německem 1:8 porazili obhájce titulu Španěly 9:1 a skupinu zakončili jasnou výhrou 10:0 nad Švédskem. Na šampionátu v Rotterdamu usilují o vylepšení předloňského pátého místa.

Jasná výhra nad Švédskem a baseballisté si zajistili evropské čtvrtfinále

S Izraelem se Chadimův výběr utkal naposledy před dvěma lety na domácím ME a v boji o páté místo zvítězil 5:1. Izraelci skončili před středeční osmifinálovou výhrou nad Švýcarskem třetí ve skupině B: prohráli s Velkou Británií (1:16) i Nizozemskem (1:9) a porazili Francii 8:4.

Čeští baseballisté budou hrát o druhou semifinálovou účast na ME v historii. Jejich maximem je čtvrté místo z roku 2014, na medaile zatím čekají. V posledních čtyřech ročnících obsadili vždy pátou příčku. Izrael má stříbro z roku 2021, semifinále hrál i o dva roky dříve.

