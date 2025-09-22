Tým trenéra Pavla Chadima ukončil skupinu stejně jako Německo a Španělsko s bilancí dvou výher a jedné porážky, oproti Španělům má však v minitabulce lepší skóre. To si Češi proti obhájcům titulu zajistili díky nedělní výhře 9:1. Na mistrovství dosud neuspěli jen v úvodním duelu s Němci, s nimiž prohráli 1:8.
„Jistý postup do čtvrtfinále je skvělá zpráva, hlavně po úvodní prohře s Německem. Díky dvěma dnům volna si teď můžou odpočinout nadhazovači, což je na takovém turnaji nesmírně důležité. Do čtvrtfinále budeme mít k dispozici všechny síly a uděláme maximum, abychom to urvali a porvali se o semifinále,“ řekl v tiskové zprávě catcher Martin Červenka.
Češi plnili proti Švédům od začátku roli favoritů. V prvních třech směnách získali po bodu, úspěšné pro ně doběhli Milan Prokop, Marek Krejčiřík a William Escala. Snahu soupeře eliminoval nejprve na nadhazovačském kopci Jeffrey Barto, později na něj navázali Lukáš Hlouch a Filip Čapka.
„Švédové nás na začátku relativně tlačili a trochu nás i překvapili. Měli hodně dobré kontakty středem hřiště. Dlouho to bylo vyrovnané a klíčový pro nás byl výkon Jeffa Barta na kopci. Odevzdal maximum, dal nám přes pět směn a udržel nás ve hře v době, kdy byl stav pouze 3:0. Z naší strany tam sice byly tvrdé odpaly od začátku, ale spoustu z nich soupeř zachytil až u plotu. Věřil jsem ale, že je jen otázka času, než to prolomíme a odskočíme,“ uvedl Červenka.
Chadimův výběr zlomil odpor soupeře v šesté směně, kdy přidal dalších šest bodů. V osmém inningu doběhl pro jubilejní desátý bod opět Escala a duel byl poté ukončen.
Mistrovství Evropy v baseballu mužů
Skupina A (Rotterdam)
Česko - Švédsko 10:0
Německo - Španělsko 2:4
Konečná tabulka:
|1.
|Německo
|3
|2
|1
|66,6
|2.
|Česko
|3
|2
|1
|66,6
|3.
|Španělsko
|3
|2
|1
|66,6
|4.
|Švédsko
|3
|0
|3
|0