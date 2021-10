Česko bude v roce 2023 hostit mistrovství Evropy baseballistů

„Je to pro nás velká chvíle a příležitost. Míček je na naší straně. Věříme, že ME bude přínosem i pro ekonomiku země. A bude to určitě další významný krok v popularizaci baseballu v Česku,“ uvedl v tiskové zprávě předseda České baseballové asociace Petr Ditrich a dodal: „Cítím odpovědnost navázat na pořadatelské tradice Česka nejen v baseballu.“

ME od letošního roku hraje 16 týmů. „Musíme položit důraz na přípravu stadionů a splnit podmínky pro účast profesionálních hráčů,“ řekl Ditrich s tím, že plánem je odehrát základní skupiny po celém Česku. „Aby baseball mohli vidět fanoušci ze všech koutů republiky.“

Baseballové ME se koná od roku 1954 a do Česka zamíří potřetí. Poprvé hostila turnaj Praha v roce 2005, podruhé se konal v Ostravě a Brně v roce 2014 a čtvrté místo je od té doby nejlepším výsledkem reprezentace. Na posledních třech turnajích skončili Češi pátí.