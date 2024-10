Jedna z nejcennějších výher v historii. Češi šokovali domácí Francii

„Americký fotbal dělám už nějaký ten pátek, ale to co tam kluci dnes předvedli v druhé půlce, tak to jsem dlouho neviděl. Neskutečná obětavost, dravost a chuť šokovat favorita. Dnes musím jen v superlativech,“ říkal po utkání hlavní kouč reprezentace Daniel Leško.

Byl to první duel mezi Českem a Francií od podzimu 2019, kde v Jihlavě domácí nestačili na soupeře 3:28. Teď jim prohru dokázali vrátit na jejich půdě.

Obě obrany v prvním poločase na hřišti dominovaly, a tak se do poločasu skóre neměnilo. Jako první otevřeli skóre domácí. Na konci třetí čtvrtiny quarterback Leo Cremades našel dlouhým passem Floriana Larose, který i přes těsnou obranu dokázal skórovat touchdown.

Českému útoku se podařilo odpovědět. Jakub Březina posouval míč po zemi, Jakub Woleský vzduchem a k tomu 15 yardů získali Češi po penalizaci za napadení passera. Adam Žouželka přiblížil útok k blízkosti endzóny a vydařený útok zakončil touchdownem Březina. Feranec úspěšně proměnil potvrzovací kop a skóre tak bylo sedm minut před koncem zápasu 7:7.

Poctivý skauting i skvělá obrana

Obrana českého týmu navázala na touchdown útoku. Hned první útočnou akcí se snažil Cremades najít receivera krátkým passem. Ten vystihl Ondřej Kyloušek, který se udržel ve hřišti a podél hřiště přesprintoval 35 yardů až do endzóny. Češi tak během chvíle otočili skóre z 0:7 na 14:7.

„Měli jsme soupeře dobře naskautovaného. V obraně nakonec zahráli trochu jinak, ale dokázali jsme se přizpůsobit. A jejich útok naší obraně skvěle sednul a tady se lámal zápas. Kluci v defenzivě předvedli přesně, co jsme od nich chtěli s extra porcí bojovnosti,“ pochvaloval si Leško.

Francie se rychle dostala na polovinu českého týmu, ale útok se již do endzóny nedostal. Snaha o vyrovnání skončila pro francouzský útok devět yardů od endzóny. Přihrávku Cremadese vystihl defenzivní end Jakub Smutný, který v závěru zápasu zářil.

Akce zápasu Francie – Česko:

Čtyři minuty před koncem zápasu se na hřiště dostal quarterback Vít Bezecný, který byl součástí běhové hry českého útoku. Francie ještě dostala půl minutu před koncem ještě jednu šanci na vyrovnání. Jakub Smutný ale dvakrát po sobě složil quarterbacka k zemi a ukončil zápas.

Pro Český výběr to byla první výhra na soupeřově hřišti od roku 2015, kdy v Budapešti deklasovali domácí tým 26:7.