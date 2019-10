Praha se chystá na mistrovství Evropy v judu. Začne předprodej vstupenek

Vedle olympijského triumfu se stal dvakrát světovým šampionem a třikrát mistrem Evropy, medaile vozí z velkých seniorských akcí už od roku 2011. Přesto je Krpálek dál plný ambicí.

„Vyhrál jsem Evropu ve dvou vahách, vyhrál jsem mistrovství světa ve dvou vahách, teď bych to chtěl ještě završit olympiádou a samozřejmě mistrovstvím Evropy na domácí půdě. Doufám, že se mi ještě tyhle dva sny splní,“ vyznal se Krpálek poté, co v srpnu korunoval úspěšný přestup do nejtěžší hmotnostní kategorie zlatem na MS v Tokiu, japonské kolébce juda.

I díky jeho renomé Češi v roce 2018 uspěli se svojí kandidaturou. Mistrovství Evropy zorganizují podruhé v historii, premiérově hostili kontinentální šampionát v roce 1991. Od té doby Praha pořádala „jen“ Evropský pohár, v němž se každý rok střídá mužská a ženská kategorie.

ME bude svou úrovní ještě o pár schodů výš, dá se očekávat, že se v pražské O2 areně sejde výjimečná judistická síla. Už proto, že bude vrcholit olympijská kvalifikace na srpnové hry v Tokiu a v Praze budou k mání vítané bodové příděly do žebříčků, z nichž vykrystalizují účastníci OH.

I Češi chtějí být vidět, a nejen díky Krpálkovi. Svou derniéru na kontinentálních šampionátech oznámil zkušený Pavel Petřikov, do každé ze sedmi mužských a ženských kategoriích mohou coby domácí nasadit až dva judisty. „Pokusíme se samozřejmě obsadit plnou kapacitu. V klucích určitě, v děvčatech uvidíme,“ sliboval už dřív předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš.

V O2 areně se bude zápolit na čtyřech tatami, kus centrální plochy haly zabere i tréninkový prostor pro judisty, proto bude kapacita hlediště snížena. V sektorech v prvním patře haly se vměstná 4 500 diváků včetně míst pro čestné hosty, závodníky, média či partnery akce.

„Ze všech míst bude na tatami plný výhled, nejlépe uvidí diváci na dlouhých stranách tribuny,“ upozornil Jiří Dolejš.



Oficiální prodej vstupenek začne 1. listopadu. Pokud jste členy iDNES Premium, máte jedinečnou možnost získat vstupenky s předstihem již od 31. října od 11:00. Pro diváky jsou připraveny cenově zvýhodněné balíčky. Vstupné na všechny tři dny turnaje činí 1 170 a 1 470 korun.

„V rámci balíčku získáte na každý den jednu přenosnou vstupenku, na kterou bude umožněn divákovi opakovaný vstup a odchod z arény. To znamená, že se o balíček může podělit více fanoušků,“ vysvětloval na webu krajských svazů juda Dolejš.

Z českého pohledu bude logicky nejzajímavější neděle 3. května, kdy bude Krpálek bojovat o své čtvrté evropské zlato. Splní si český sportovní hrdina další ze svých snů?