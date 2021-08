Olympijští medailisté Prskavec i Rohan doma na mistrovský titul nedosáhli

Vítěz kvalifikace Prskavec dlouho mířil za čtvrtým titulem, ale v dolní části trati chyboval na dvou protivodných brankách, a přestože si nepřipsal dotyk, na Krejčího ztratil téměř sekundu a půl. Lepší byli i druhý Vít Přindiš a třetí Ondřej Tunka.

Krejčí na Lipně navázal na týden starý titul mistra Evropy do 23 let ze slovinského Solkanu. „Na startu jsem byl docela nervózní, protože jsem věděl, že ta trať není stavěná přímo na mě, ale pak jsem se na vodě cítil dobře, takže super. Po mistrovství Evropy jsme měli ještě náročné tréninky, což očividně bylo dobré,“ uvedl v nahrávce pro média Krejčí, který v červenci vyhrál v kategorii do 23 let i mistrovství světa

Premiérový titul slavil stejně jako Krejčí i kanoista Tomáš Rak, jemuž k prvnímu místu pomohl Rohanův šťouch. „V cíli jsem si myslel, že to ani nebude medaile, protože si uvědomuju, že jsem tam udělal několik chyb, ale asi jak ta trať byla těžká, tak to stačilo,“ řekl Rak.

Počtvrté v řadě a celkově popáté triumfovala na kanoi Fišerová, na kajaku skončila třetí. „Jelo se mi dobře, kvalifikační jízdy nebyly úplně ideální, ale ve finále jsem do toho naskočila po hlavě a jsem s jízdou hrozně spokojená,“ uvedla Fišerová, jež se minulý týden na ME rozloučila s mládežnickou kategorií ziskem tří zlatých a jedné bronzové medaile. V týdnu pak trénovala v dějišti blížícího se seniorského MS v Bratislavě.

Druhý domácí titul v kategorii K1 získala po pěti letech další olympionička Minařík Kudějová, jež nezávodila od nevydařeného vystoupení v Tokiu, kde nepostoupila do finále. „Přijde mi to, že jsem závodila před strašně dlouhou dobou. Až jsem byla před hlídkami nervózní, protože pauza byla docela dlouhá. Ale nakonec se mi jezdilo dobře, myslím, že už to tady máme najeté, a je paráda zase jezdit na takové vodě,“ pochvalovala si přírodní trať.