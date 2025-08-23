Kajakář Krejčí obhájil titul ve vodním slalomu, Lipno poznalo tři nové šampiony

  17:26
Kajakář Jakub Krejčí jako jediný dokázal na domácím šampionátu v Lipně nad Vltavou obhájit český titul ve vodním slalomu. V ostatních třech disciplínách byli premiéroví vítězové - na kajaku Bára Galušková a na kánoi Lukáš Kratochvíl a Martina Satková, jež získala také stříbro na kajaku. Všichni tři se shodou okolností sešli na stupních vítězů se svými sourozenci.

Kajakář Jakub Krejčí tráví páteční dopoledne na evropském šampionátu tréninkem na hladké vodě. | foto: Kanoe.cz/Jakub Duřt

Krejčí získal prestižní kajakářský titul potřetí, vedle loňska zvítězil i v roce 2021. „Jelikož české závody jsou vždycky vysoce obsazené a nabité, tak jsem hrozně rád, že se mi podařilo titul obhájit a že si dres (s nápisem mistr České republiky) ponechám do příštího roku,“ pochvaloval si staronový šampion v rozhovoru s Českou televizí.

Závodník Dukly Praha porazil o více než dvě sekundy rovněž bezchybně jedoucího Jiřího Prskavce. Pětinásobný český kajakářský šampion naposledy zvítězil ve své parádní disciplíně předloni, v minulém roce vyhrál kategorii kanoistů.

Při obhajobě na C1 skončil Prskavec šestý a na trůnu jej vystřídal Lukáš Kratochvíl. Letošní mistr světa do 23 let byl na Lipně nejlepší v kvalifikaci i ve finále, v němž o 1,6 sekundy odsunul na druhé místo bratra Martina. „První vítězství na MČR i Českém poháru, takže jsem neskutečně rád. Jsme spolu (s bratrem) na stupních, jsem nadšenej,“ řekl.

Kanoistka Gabriela Satková bojuje o postup do finále.

Nejtěsnější finálové boje svedly kajakářky a vítěznou Báru Galuškovou od bronzové obhájkyně prvenství Antonie Galuškové dělila 1,11 sekundy. Mezi sesterské duo se vměstnala Martina Satková.

Do bojů o medaile na kajaku nezasáhla její sestra a letošní vicemistryně Evropy Gabriela Satková, jež vypadla v kvalifikaci kvůli dvěma neprojetým brankám. Spolu se ale sešly na pódiu po závodě kanoistek, který v den svých 27. narozenin vyhrála starší Martina před Gabrielou o 2,84 sekundy.

„Bylo to napínavé finále. Každý rok tady bojujeme o setinky a jsem moc nadšená, protože to je můj první titul,“ řekla Martina Satková, jež na pozici české mistryně vystřídala Terezu Kneblovou. Loňská šampionka inkasovala ve finále padesátisekundovou penalizaci a skončila sedmá.

Mistrovství ČR ve vodním slalomu, 5. závod Českého poháru v Lipně nad Vltavou

Muži:
K1: 1. Krejčí (Dukla Praha) 95,93 (0 tr. sekund), 2. Prskavec (USK Praha) -2,05 (0), 3. Kopeček (VS Tábor) -3,57 (0).

C1: 1. L. Kratochvíl (USK) 106,66 (0), 2. M. Kratochvíl (Dukla) -1,60, 3. Chaloupka (USK) -2,35 (2).

Ženy:
K1: 1. B. Galušková (KVS Sušice) 107,92 (0), 2. M. Satková (Dukla) -0,53 (0), 3. A. Galušková (USK) -1,11 (0).

C1: 1. M. Satková (Dukla) 112,64 (0), 2. G. Satková (USK) -2,84 (0), 3. Kočířová (UP Olomouc) -8,46 (0

Výsledky

