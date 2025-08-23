Krejčí získal prestižní kajakářský titul potřetí, vedle loňska zvítězil i v roce 2021. „Jelikož české závody jsou vždycky vysoce obsazené a nabité, tak jsem hrozně rád, že se mi podařilo titul obhájit a že si dres (s nápisem mistr České republiky) ponechám do příštího roku,“ pochvaloval si staronový šampion v rozhovoru s Českou televizí.
Závodník Dukly Praha porazil o více než dvě sekundy rovněž bezchybně jedoucího Jiřího Prskavce. Pětinásobný český kajakářský šampion naposledy zvítězil ve své parádní disciplíně předloni, v minulém roce vyhrál kategorii kanoistů.
Při obhajobě na C1 skončil Prskavec šestý a na trůnu jej vystřídal Lukáš Kratochvíl. Letošní mistr světa do 23 let byl na Lipně nejlepší v kvalifikaci i ve finále, v němž o 1,6 sekundy odsunul na druhé místo bratra Martina. „První vítězství na MČR i Českém poháru, takže jsem neskutečně rád. Jsme spolu (s bratrem) na stupních, jsem nadšenej,“ řekl.
Nejtěsnější finálové boje svedly kajakářky a vítěznou Báru Galuškovou od bronzové obhájkyně prvenství Antonie Galuškové dělila 1,11 sekundy. Mezi sesterské duo se vměstnala Martina Satková.
Do bojů o medaile na kajaku nezasáhla její sestra a letošní vicemistryně Evropy Gabriela Satková, jež vypadla v kvalifikaci kvůli dvěma neprojetým brankám. Spolu se ale sešly na pódiu po závodě kanoistek, který v den svých 27. narozenin vyhrála starší Martina před Gabrielou o 2,84 sekundy.
„Bylo to napínavé finále. Každý rok tady bojujeme o setinky a jsem moc nadšená, protože to je můj první titul,“ řekla Martina Satková, jež na pozici české mistryně vystřídala Terezu Kneblovou. Loňská šampionka inkasovala ve finále padesátisekundovou penalizaci a skončila sedmá.
Mistrovství ČR ve vodním slalomu, 5. závod Českého poháru v Lipně nad Vltavou
Muži:
C1: 1. L. Kratochvíl (USK) 106,66 (0), 2. M. Kratochvíl (Dukla) -1,60, 3. Chaloupka (USK) -2,35 (2).
Ženy:
C1: 1. M. Satková (Dukla) 112,64 (0), 2. G. Satková (USK) -2,84 (0), 3. Kočířová (UP Olomouc) -8,46 (0