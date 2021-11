Carlsen obhajuje titul šachového mistra světa, vyzývá ho Něpomňaščij

Šampionem bude ten, kdo získá 7,5 bodu. V případě nerozhodného stavu, jako tomu bylo i při posledních dvou Carlsenových obhajobách, rozhodne tiebreak s partiemi se zkráceným časovým limitem.

Vedle titulu jsou ve hře dva miliony dolarů, z toho vítěz získá 1,2 milionu (27 milionů korun), v případě vítězství až v tiebreaku pak 1,1 milionu (24,8 milionu korun).

Carlsen, který 30. listopadu oslaví 31. narozeniny, se stal šampionem v roce 2013 po vítězství nad Višvánáthánem Ánandem z Indie, rok na to proti stejnému soupeři titul obhájil a v dalších sudých letech uspěl ve zmíněném tiebreaku proti ruskému šachistovi Sergeji Karjakinovi a pak proti Američanovi Fabianu Caruanovi.

„Do Dubaje se těším, mohl by to být skvělý duel. Je to o to lepší, že můžu říkat: jak to, že neudělal tenhle tah?“ prohlásil Ánand, který držel titul v letech 2007 až 2013. V Dubaji bude zápas komentovat pro šachovou federaci.

Na nadcházející obhajobu mělo dojít už v roce 2020, ale pandemie koronaviru si vynutila odklad. Nedohrál se totiž loňský jarní Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu a o vyzyvateli se mezi osmičkou velmistrů rozhodlo až v dohrávce druhé poloviny soutěže letos v dubnu.

Carlsen je papírový favorit, ale z dosavadních 13 partií v klasickém šachu porazil jedenatřicetiletého Něpomňaščije jen jednou, zatímco Rus uspěl čtyřikrát. Zbylých osm vzájemných setkání nad šachovnicí skončilo remízou.

Pozitivní bilanci s Carlsenem příliš soupeřů nemá a norský obhájce si je toho vědom. „Je to jeden z hráčů, kteří mě umějí přehrát. Když má motivaci, hraje velmi silně,“ řekl Carlsen před časem.