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Extrémní psychologická hra. Choupenitch vysvětluje, co se děje v hlavě šermíře

Aneta Dědková
Celý pořad   10:00
Alexander Choupenitch se letos zapsal do historie českého šermu. Stal se mistrem světa a zároveň ovládl celkové hodnocení Světového poháru. Po životním úspěchu ale rozhodně nemá v plánu polevit. V rozhovoru pro FameCzech popsal, co se odehrává v hlavě šermíře před rozhodujícím soubojem, proč jsou důležité rituály a jak se soupeři snaží navzájem rozhodit.

FameCzech

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Po vítězství potřeboval především vypnout. „Nejdřív se nedalo přemýšlet, co bude teď, protože to stálo tolik sil, psychických i fyzických, vlastně jsem byl šťastný a zároveň prázdný,“ popsal Choupenitch.

Historický triumf si přitom uvědomuje. Choupenitch se stal prvním českým mužem v historii, který získal titul mistra světa. A aby toho nebylo málo, ovládl také celkové hodnocení Světového poháru.

„Byl to můj sen a nějakým způsobem jsem za tím šel, abych se stal nejlepším na světě,“ říká.

Alexander Choupenitch v pořadu FameCzech
Fleretista Alexander Choupenitch ukazuje své zlato z letošního mistrovství světa v šermu, jež se konalo v červenci v Hongkongu.
Finálový zápas a radost z vítězství. V posledním souboji hongkongského mistrovství světa v šermu se Alexander Choupenitch potkal s Italem Filippem Macchim, jehož porazil v poměru 15:2.
S italským trenérem Giovannim Bartolasem. „Giovanni je absolutní génius. Byl vynikající sportovec, a je ještě lepší trenér, je totiž skvělý psycholog,“ pochvaluje si fleretista Choupenitch.
23 fotografií

Zároveň ale nechce zůstat u jediného triumfu. Konkrétní další cíle si nechává pro sebe. „Já o nich teda nemluvím veřejně nikdy a nechám za sebe mluvit výsledky a ty věci, co jsem dokázal.“

Rozhoduje hlava, ale nervózní jsou všichni

Šerm podle něj zdaleka není jen o fyzické připravenosti. Jedním z nejdůležitějších faktorů je psychika. Nervozitu podle něj zažívají před důležitým zápasem úplně všichni.

„Všichni jsou nervózní a to je dobré si uvědomit, že jsme všichni nervózní,“ vysvětluje. Před finále mistrovství světa se proto soustředil pouze na jedinou věc. „Jeden zásah odmakej tak, jako kdyby to byl poslední zásah v životě.“

Nejtěžší je podle něj ale paradoxně úplný začátek turnaje. V pavouku totiž může favorit skončit hned v prvním zápase. „První zápas může být v osm ráno a hotovo,“ říká. A právě proto je důležité věřit práci, kterou sportovec odvedl v tréninku.

FameCzech

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Šerm jako pokerová hra

Na šermu ho fascinuje také psychologická stránka souboje. Se soupeřem totiž nebojuje pouze fyzicky. Snaží se ovlivnit jeho soustředění, tempo i sebevědomí. „Sportovní šerm je extrémně psychologická hra. Extrémně,“ říká Choupenitch.

Některé triky mohou vypadat na první pohled nenápadně. Sportovec si například rozváže tkaničku, ohne fleret nebo si vezme masku v jiný moment. Cílem je zastavit soupeřovo momentum a získat zpět kontrolu nad situací. „Všechno, co není zakázáno, je povoleno,“ popisuje český šermíř. „Vy se snažíte soupeři dát něco, co on si myslí, že je pravda, a ona ta pravda není.“

Olympijský medailista – v roce 2021 vybojoval Alexander Choupenitch na olympijských hrách v Tokiu bronz.

Rituály musí fungovat

Před velkými závody má Choupenitch také své rituály. Některé se týkají jeho samotného, jiné celého týmu. A jak sám přiznává, zvenku mohou působit trochu bláznivě.

Během mistrovství světa například jeho bratr sušil fénem šermířský dres vždy na stejném místě. Když před finále zjistil, že je židle obsazená, chtěl oblečení vysušit jinde. Choupenitch ho okamžitě zastavil. „To ses zbláznil? Vůbec! Prostě počkáme, až ten člověk odejde, anebo mu jako jemně naznačíme, že by měl jít pryč.“

Stejná cesta, stejné místo, stejné postupy. Podle Choupenitche je důležité neměnit věci, které fungují. „Pro vítězství musíte udělat úplně všechno.“

Historický moment českého šermu! Choupenitch je mistrem světa ve fleretu

Zlato, nebo hit?

Vedle šermu má Choupenitch ještě jednu vášeň. Hudbu. Té se sice nevěnuje zdaleka tolik jako sportu, ale když už se do ní pustí, chce ji dělat naplno.

„Když už se rozhodnu tu skladbu dělat, tak se snažím to dělat nejlíp, jak v ten daný moment dokážu.“ V hudbě ale necítí stejný tlak jako ve sportu. Bere ji spíš jako koníček a možnost dostat se do jiného prostředí.

V rozhovoru pro FameCzech otevřel také téma rivality mezi šermíři, práce s nervozitou, vztahu ke svému týmu, peněz a toho, jak sport ovlivňuje jeho běžný život. Prozradil také, proč si raději vybere klid než slávu a jakou roli v jeho kariéře sehrála maminka, která ho ke šermu původně přivedla.

Více se dozvíte v celém dílu pořadu FameCzech.

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