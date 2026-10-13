Extrémní psychologická hra. Choupenitch vysvětluje, co se děje v hlavě šermíře

Po vítězství potřeboval především vypnout. „Nejdřív se nedalo přemýšlet, co bude teď, protože to stálo tolik sil, psychických i fyzických, vlastně jsem byl šťastný a zároveň prázdný,“ popsal Choupenitch.
Historický triumf si přitom uvědomuje. Choupenitch se stal prvním českým mužem v historii, který získal titul mistra světa. A aby toho nebylo málo, ovládl také celkové hodnocení Světového poháru.
„Byl to můj sen a nějakým způsobem jsem za tím šel, abych se stal nejlepším na světě,“ říká.
Zároveň ale nechce zůstat u jediného triumfu. Konkrétní další cíle si nechává pro sebe. „Já o nich teda nemluvím veřejně nikdy a nechám za sebe mluvit výsledky a ty věci, co jsem dokázal.“
Rozhoduje hlava, ale nervózní jsou všichni
Šerm podle něj zdaleka není jen o fyzické připravenosti. Jedním z nejdůležitějších faktorů je psychika. Nervozitu podle něj zažívají před důležitým zápasem úplně všichni.
„Všichni jsou nervózní a to je dobré si uvědomit, že jsme všichni nervózní,“ vysvětluje. Před finále mistrovství světa se proto soustředil pouze na jedinou věc. „Jeden zásah odmakej tak, jako kdyby to byl poslední zásah v životě.“
Nejtěžší je podle něj ale paradoxně úplný začátek turnaje. V pavouku totiž může favorit skončit hned v prvním zápase. „První zápas může být v osm ráno a hotovo,“ říká. A právě proto je důležité věřit práci, kterou sportovec odvedl v tréninku.
Šerm jako pokerová hra
Na šermu ho fascinuje také psychologická stránka souboje. Se soupeřem totiž nebojuje pouze fyzicky. Snaží se ovlivnit jeho soustředění, tempo i sebevědomí. „Sportovní šerm je extrémně psychologická hra. Extrémně,“ říká Choupenitch.
Některé triky mohou vypadat na první pohled nenápadně. Sportovec si například rozváže tkaničku, ohne fleret nebo si vezme masku v jiný moment. Cílem je zastavit soupeřovo momentum a získat zpět kontrolu nad situací. „Všechno, co není zakázáno, je povoleno,“ popisuje český šermíř. „Vy se snažíte soupeři dát něco, co on si myslí, že je pravda, a ona ta pravda není.“
Rituály musí fungovat
Před velkými závody má Choupenitch také své rituály. Některé se týkají jeho samotného, jiné celého týmu. A jak sám přiznává, zvenku mohou působit trochu bláznivě.
Během mistrovství světa například jeho bratr sušil fénem šermířský dres vždy na stejném místě. Když před finále zjistil, že je židle obsazená, chtěl oblečení vysušit jinde. Choupenitch ho okamžitě zastavil. „To ses zbláznil? Vůbec! Prostě počkáme, až ten člověk odejde, anebo mu jako jemně naznačíme, že by měl jít pryč.“
Stejná cesta, stejné místo, stejné postupy. Podle Choupenitche je důležité neměnit věci, které fungují. „Pro vítězství musíte udělat úplně všechno.“
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Historický moment českého šermu! Choupenitch je mistrem světa ve fleretu
Zlato, nebo hit?
Vedle šermu má Choupenitch ještě jednu vášeň. Hudbu. Té se sice nevěnuje zdaleka tolik jako sportu, ale když už se do ní pustí, chce ji dělat naplno.
„Když už se rozhodnu tu skladbu dělat, tak se snažím to dělat nejlíp, jak v ten daný moment dokážu.“ V hudbě ale necítí stejný tlak jako ve sportu. Bere ji spíš jako koníček a možnost dostat se do jiného prostředí.
V rozhovoru pro FameCzech otevřel také téma rivality mezi šermíři, práce s nervozitou, vztahu ke svému týmu, peněz a toho, jak sport ovlivňuje jeho běžný život. Prozradil také, proč si raději vybere klid než slávu a jakou roli v jeho kariéře sehrála maminka, která ho ke šermu původně přivedla.
Více se dozvíte v celém dílu pořadu FameCzech.