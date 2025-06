V USA odstartovalo mistrovství světa fotbalových klubů, které se poprvé hraje v novém formátu. Poběží od 15. června do 13. července 2025. V akci je 32 týmů, z toho 12 evropských. Na turnaji hraje i...

Fotbalisté Paris St. Germain na mistrovství světa klubů ve Spojených státech amerických porazili domácí Seattle 2:0 a postoupili z prvního místa ve skupině B do vyřazovací fáze. Za vítěze Ligy mistrů...

Český zářez na baby Giru. Talentovaný Novák zařídil historický úspěch

O radostné vyhlídky české cyklistiky se o víkendu postaral dvacetiletý Pavel Novák, který vybojoval celkové třetí místo v závodě Giro d’Italia Next Gen pro jezdce do 23 let. Na bronzovou příčku se...