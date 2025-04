Zažil tituly i krach. Volejbalový unikát Přikryl je v jednom klubu 38 let

„Možná je můj největší úspěch, že se tu volejbal zachránil a udržel na vrcholové úrovni,“ zamýšlí se 67letý rodák ze slezského Jindřichova, jenž na sever přišel v roce 1987 jako posila tehdejší Chemičky. „Všichni se mi divili, že jdu do toho smradu a žlutého vzduchu. A nakonec jsem tady vydržel skoro 40 let a už tu asi zůstanu.“

Spojení s Ústím se přitom mohlo přetrhnout mnohem dřív, po krachu trojnásobného extraligového mistra Setuzy v roce 1999. „Zvažoval jsem odchod. Štvalo mě, že se nenašel nikdo, kdo by to převzal, přitom to byla špičková značka plná reprezentantů. Kdyby se tenkrát prodávala fotbalová Sparta, tak by byly zájemců mraky, ale volejbal neprodáte ani náhodou,“ naráží na fakt, že jeho sport v Česku obtížně hledá sponzory.

Ústecký klub bojuje léta o přežití, dnes vstupuje podruhé v řadě do baráže o záchranu extraligy. „Abychom se zvedli aspoň do širší špičky, potřebovali bychom zvýšit rozpočet tak o 10 milionů. Ale kdo dá takové peníze do ústeckého volejbalu? Mně se nikoho za celou dobu sehnat nepovedlo,“ mrzí volejbalového mohykána, řečeného Číra.

Znáte někoho z volejbalu, kdo by v jednom klubu vydržel 38 let?

Třeba Roman Macek ve Zlíně je stálice, Pavel Šimoníček v Dukle Liberec to také táhne dlouho. Ale jestli až takovou dobu jako já, to neumím říct, je to spíš rarita. Zůstal jsem tady jako veterán, patriot, mohykán ústeckého sportu.

Kde berete sílu?

Spíš už cítím, že jsem trošku vyčerpaný a vyhořelý, nedávám tomu 100 procent, dělám to hodně rutinně, zkušeností, nenasávám už extra novinky. Zdaleka nejsem tak aktivní jako v dobách, kdy jsem ještě měl ten elán. Asi to souvisí s věkem a zdravotními komplikacemi. Musel jsem kvůli nim rezignovat i na místopředsedu Českého volejbalového svazu.

A váš nástupce v Ústí? Je už nějaký kandidát?

Nikdo konkrétní, ale jsou tu kluci, co skončili nebo brzy skončí kariéru, trenéři, co léta pracují u mládeže, funkcionáři. Někdo z toho snad vzejde.

Od éry, kdy Setuza v devadesátých letech získala třikrát titul, už Ústí nikdy nenašlo velkého sponzora. V čem je problém?

Kdybych ten důvod znal, určitě bych s tím zabojoval. Primární problém vidím v tom, že v Ústí hodně silná firma není, navíc volejbal nemá takovou pozici jako fotbal a hokej mediálně ani sponzorsky. Snažil jsem se o to léta, zkoušeli jsme řadu společností v Ústí i jinde, ale najít někoho, kdo do toho dal miliony, se mi nepovedlo ani jednou. Statisíce ano, ale to nestačí na to, abychom se dostali s rozpočtem k týmům, které jsou nahoře. My máme kolem 8–9 milionů, špičkové týmy jsou až na čtyřnásobku. Aspoň na širší špičku bychom potřebovali deset milionů navíc. A kdo to dá na ústecký volejbal? U fotbalu či hokeje si za to sponzoři kupují daleko větší pozornost a v Ústí stejně nejsou moc úspěšní.

Tři ústecké tituly v devadesátých letech, u kterých jste byl jako asistent trenéra, byl váš volejbalový vrchol?

Tehdy mě to bavilo, lidi vás potkali na ulici, slyšel jste od nich pochvalu: Je to dobré, zaplaťpánbůh za vás. Volejbal tu byl jednička mezi sporty, chodilo 2 000 lidí, to byl vrchol. Pak ještě doba před sedmi osmi lety, kdy jsme hráli 5.–6. místo. Tehdy jsme potřebovali, aby se k tomu připojil další partner, který by řekl: Pojďme zabojovat o špičku. Ale to se nestalo.

Na lavičce volejbalového Ústí nad Labem vládle klubový šéf Miroslav Přikryl.

Od toho roku 1999 už na vás nikdy nepřišla další krize, že byste s tím chtěl praštit?

Ještě během finanční krize v letech 2008–10, tehdy klesla i podpora od města, od kraje. Pomohlo, že tady bylo pár odchovanců, kteří to hráli jako poloamatéři, nějak jsme to překlenuli. Ale pochyboval jsem, jestli v tom vidím nějakou budoucnost, to byla nejtěžší chvíle. Když to odeznělo, město a kraj do toho vstoupily trochu většími částkami a zachránily to. Vzbudilo to ve mně naději, že to zase bude fungovat.

Co jste prožíval, když po mistrovské éře ústecký volejbal zkrachoval?

Byla to bezmoc, klub nasekal dluhy, hráči se rozprchli. Nejvíc mě mrzelo, že se nenašel nikdo, kdo by to zachránil, že bychom hráli aspoň první ligu. Tehdy jsem o tom dost přemýšlel, říkal jsem si, jestli je chyba v tom ústeckém volejbalu, že to je tak zoufalý sport, nebo to neumím.

Dočká se Ústí ještě někdy titulu?

Musel by se stát zázrak. Snad kdyby zavolal Elon Musk, že nám posílá 20 milionů dolarů, pak bychom titul uměli. (smích) Ale zatím je to nesmysl. Přál bych to někomu dalšímu, kdo přijde po mně, aby to třeba dokázal, ale já se toho už asi nedožiju.

Jak vás ničí nynější nerváky v barážích o extraligu? Ústí hraje o záchranu podruhé za sebou.

Spíš mě štve, že jsem tomu nedokázal předejít. Loni i letos jsem si myslel, že máme tým, který by měl být kolem 10. místa. Že budeme hrát v klidu tak, aby to nešlo do baráže. To je pro mě velké zklamání, drtí mě, že tam asi nebyla správná rozhodnutí.

Ohledně složení hráčského kádru?

Někteří hráči nesplnili naše očekávání. Ale pak si zase říkám: Měl jsem víc peněz, abych koupil hráče za 2 500 eur? Prostě neměl. Samozřejmě to rozhodnutí je ovlivněné ekonomickými možnostmi, přesto mě ubíjí, že jsme kolem toho 10. místa nehráli. Buď to už neumím, nebo mám špatné poradce, nebo je to ovlivněné tou ekonomikou. Úplně v tom nemám jasno, co je to hlavní. Jestli jsem někde udělal chybu, pak je čas přemýšlet, zda místo sebe nepustit někoho i nedobrovolně, ať se stará. Třeba i k tomu to dospěje.

Kolem loňských Vánoc bylo Ústí v největší krizi, kterou jste řešili angažováním asistenta Petra Broma k hlavnímu trenérovi Ondřeji Žabovi. Pomohlo to?

Když se podíváme jen na výsledky, tak ke konci sezony jsme uhráli nejvíc výher, atmosféra v klubu se trochu zlepšila. Ve hře bylo odvolání Ondry Žaby, ale nebyl nikdo, kdo by to vzal po něm, Petr Brom chtěl dělat jen asistenta. Ještě jsem tam mohl nastoupit já, ale po různých operacích už nejsem v takové kondici, abych mohl denně běhat po hřišti. O těch Vánocích jsme se takhle rozhodli, asi to nebylo nejlepší řešení, ale spíš jediné, které jsme tou dobou měli.

Zůstane Žaba i po skončení sezony?

Řekl jsem, že personální věci budu řešit až po baráži. Sestup si samozřejmě nepřipouštím, ale stát se může všechno. Pro Žabu, který neměl zkušenosti s trénováním dospělého týmu, to není jednoduché, ale je mladý, určitě má budoucnost. Trenéři, to je vedle peněz další problém českého i ústeckého volejbalu, spoustu klubů sahá do zahraničí.

Proč to tak je?

Čeští trenéři vůbec nejsou. Trenérský post ve volejbale není takové lákadlo pro mladé lidi, že by na to někdo stál frontu. Příjmy nejsou jako ve fotbale, není perspektiva, stabilita prostředí. Zase jsme u toho, že volejbal v Česku nepatří mezi top sporty, co se týká sledovanosti, i když základnu má obrovskou. Český trenér nemá šanci dostat se do zahraničí, na rozdíl od hráčů, kteří se tady ukážou a odcházejí ven. U trenérů je tahle varianta výjimečná, spíš se to nestává. A do top týmu se v Česku taky spíš nedostane, protože ty zase sahají po cizincích. Přitom si nemyslím, že by zahraniční trenéři byli o tolik lepší než čeští.

A co hráči? Angažujete často cizince, protože stojí méně než Češi?

Samotný plat mají menší než Češi, ale stojí nás hodně na poplatcích pro CEV, mateřskou federaci, pro agenta. Platíte mu letenku, bydlení. A když to všechno sečtete, tak jsou dražší. Ale platy mají nižší než Češi, tedy většina. U nás máme tři cizince, kteří tu hrají za 1 200 eur měsíčně.

Jaká je jejich motivace?

Ukázat se tady a jít dál. Saháme po cizincích, kteří nemají extra zkušenosti, z Jižní a Severní Ameriky, z Austrálie. Jsou nejlevnější, ale trošku drazí provozně. Jsou tady i za 800 eur a bydlení, chtějí to zkusit. Když na to budou mít, postoupí výš. Byli tu hráči, co šli po roce do Prahy, do Varů, dál do zahraničí. Ti horší putují do třetí italské ligy, druhé německé či francouzské. A hrají jen za lehce vyšší peníze, třeba za 1 500 eur.

Českých hráčů je na volejbalovém trhu málo?

Ti kvalitní po třech dobrých sezonách putují ven. Hrají v Turecku, Polsku, Francii, tam už vydělají i desetkrát tolik, ale to jsou naprosté výjimky. Nám pak nezbývá než angažovat mladé kluky nebo cizince, což je loterie. Na videu vypadají dobře, ale třeba nestačí mentálně, jsou vystresovaní, neplní, co se čekalo, a na to taky dojíždíme.

V čem?

Když chcete hráče poslat domů, není to jako v basketu, že vás to nestojí skoro nic. Tam jednoho pošlou pryč, za dva dny mají jiného a stojí to 100 dolarů. Nás tahle transakce vyjde na 250 tisíc korun na poplatcích. A ještě to trvá týden, než se to celé zadministruje. Tohle má basket nastavené federací daleko lépe. Než zahraniční volejbalista v Česku pinkne do balonu, může to stát až 250 tisíc. Takže vyměnit někoho je pro klub jako Ústí vždy složité.

Působíte jako kliďas, naštvete se někdy?

Já jsem typ člověka, co dělá kompromisy, nazval bych se diplomatem. Spíš než silová řešení volím dohody, ústupky. Nikdy jsem neměl ve volejbalovém prostředí moc nepřátel, nikoho jsem nenaštval tak, aby mi to pak třeba vracel nějakými fauly. Věřím, že už nezažiju události, které by mi konec kariéry znechutily, a já odcházel ve stavu, že bych byl na volejbal naštvaný.