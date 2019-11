Americký sen lajnaře. S NBA to nevyšlo, Kysilka si jde pro místo v NFL

Pracuje v kanceláři daňových poradců a studuje Vysokou školu ekonomickou, americký fotbal hraje za Prague Black Panthers. A přednedávnem prožil unikátní chvíle. Kysilka byl pozván na NFL International Scouting Combine do Německa.

Kromě českého ofenzivního lajnaře trénovalo pod dohledem slavných trenérů dalších 31 talentů z celého světa.

Důvod?

Slavná americká NFL loví v Evropě další potenciální hráče. „Se dvěma metry a 145 kilogramy mám docela dobré fyzické proporce. Věřím, že jsem skauty zaujal a snad bych mohl odcestovat do USA a pokračovat dále v NFL Pathway programu,“ prohlásil Kysilka, pětadvacetiletý americký fotbalista.

Nejprestižnější zámořské soutěže okupuje jen málo vybraných českých sportovců. Nejvíce jich je v hokejové NHL, Tomáš Satoranský se usídlil v basketbalové NBA a náznaky české expanze jsou i v baseballové MLB. V současné době je nejblíže té nejsledovanější, lize amerického fotbalu NFL, Miroslav Kysilka. Přehnané tvrzení? Ale kdeže...

Český hráč má šanci, protože osm týmů NFL má jedno volné místo navíc pro mezinárodní hráče.

Skauti americké fotbalisty z jiných kontinentů loví před sezonou v různých mezinárodních programech, například v rámci NFL Pathway programu, který bude od ledna pokračovat v IMG Academy na Floridě.

A právě tam chce odletět také Kysilka. „V minulém roce se z tohoto programu dostali dva hráči do hlavního týmu NFL a tři na tréninkovou soupisku. Obětoval bych kvůli tomu práci i studium na vysoké škole,“ troufá si Kysilka. „Navíc je mi 25 let a myslím, že na tuto pozici nehledají pouze mladé hráče, je potřeba i být herně vyzrálý.“

Co pro to musel udělat? Zaujmout na NFL International Scouting Combine v německém Kolíně, kam dostal pozvánku.

Ještě před samotnou cestou absolvoval dva hodinové telefonické rozhovory se skauty z NFL. Ti o Kysilkovi věděli, že je oporou pražského týmu Prague Black Panthers a že po skončení sezony dohrával ročník v německé lize za drážďanské Monarchs, kteří patří mezi TOP 3 týmy v Evropě.

„Skauti byli v rozhovorech velmi detailní. Chtěli vědět úplně všechno od sportovního, osobního a dokonce i intimního života. Zajímali se o všechny lékařské zákroky, které jsem prodělal, dále jaké léky užívám,“ popisoval Kysilka, který začal hrát americký fotbal v šestnácti letech.

Ještě tou dobou hrál také basketbal za Sokol Vyšehrad - a nevedl si špatně, v mládežnické extralize tehdy v podkošových soubojích vynikal hrubou silou. Na NBA to však v jeho případě nebylo...

Dvakrát druhý v pořadí

Před německým kempem čekal na Kysilku v Kolíně nad Rýnem osobní řidič, po příjezdu byl jako ofenzivní lajnař zařazen do skupiny s šesti dalšími hráči z této pozice. Nejdříve ho neminulo měření - délka paže, rozpětí rukou, šířka dlaně, výška a váha. Poté focení ve spodním prádle a sportovní testy.

Třeba bench press se 100 kily na maximum opakování. „Podařilo se mi celkem 21 opakování a v rámci skupiny jsem byl druhý. Dohromady nás ve skupině ofenzivních lajnařů bylo sedm. Druhá disciplína byl skok do výšky z místa. Opět jsem se umístil na děleném druhém místě,“ pochlubil se Kysilka.

Druhý den začal pohovorem s bývalou hvězdou NFL LeCharlesem Bentleym, což je hlavní mentor ligy pro ofenzivní lajnu. „Bylo to něco neskutečného. Má svoji kliniku, kterou již několik let pozorně sleduji. Byla to neuvěřitelná škola. Bavili jsme se přes půlhodiny o všech možných aspektech hry samotné i o týmovosti a pojetí NFL versus Evropa. Dále jsme rozebírali můj život a práci,“ prozradil Kysilka.

V následujících dnech mají být vybráni dva hráči na Floridu, kde IMG Academy začíná v lednu. Bude u toho i odvážný student z Prahy?