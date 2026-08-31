„Zvykl jsem si. Hlavně jsme fajn parta, mám kamarády. Škola mě začala bavit. Jsem moc spokojený, že jsem si vybral Indianu. Někdy je to náročné, ale trenéři to myslí s námi dobře. Z výsledků je vidět, že se mi to vyplácí,“ povídal Knedla, ještě než odletěl do Ameriky.
Jaká byla bezprostřední odezva na zlato z vašeho klubu Indiana Hoosiers?
Přímo v Paříži byl jeden trenér z naší skupiny, který mi hned po závodě pogratuloval. Napsali mi i z Indiany, blahopřáli k super času. Ale pro Američany není mistrovství Evropy extra vrchol. Zajímají je hlavně závody v USA.
Stihl jste titul oslavit?
Až po celém mistrovství Evropy, ale nic velikého to nebylo. Potřeboval jsem energii na další závody. Byli jsme na after párty, ale z mítinků většinou odjíždíme strašně brzo. Už 5.45 jsme jeli na letiště, takže to moc nešlo.
České plavání jde nahoru, výsledky se zlepšují. Je vidět, že my Češi na to máme.