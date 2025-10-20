Knedla se blýskl na Světovém poháru v USA. Vylepšil český rekord na stovce znak

Dvacetiletý Knedla, který studuje na Indiana University v Bloomingtonu, se představil ve čtyřech disciplínách a ve všech dokázal splnit limit pro mistrovství Evropy v krátkém bazénu. V Lublinu tak může startovat na třech znakových tratích a v polohovém závodu na 100 metrů.
Juniorský mistr světa i Evropy obsadil ve Westmontu na znakařské stovce páté místo, na poloviční trati dohmátl v čase 23,54 sedmý. Na dvoustovce se do finále nedostal, i když si osobní rekord zlepšil o více než tři sekundy (1:53,53). Čtvrtý limit pak pokořil v rozplavbě polohového závodu na 100 metrů.
|
Když Mirek tvrdí, že chce olympijskou medaili, věřím mu, říká Knedlův trenér
Knedla se podle svazového webu přidal k devíti českým reprezentantům, kteří dosáhli na limity pro prosincový evropský šampionát v krátkém bazénu při víkendových Plzeňských sprintech nebo díky finálové účasti na mistrovství světa v Singapuru.
Ve Westmontu padly čtyři světové rekordy. Mollie O’Callaghanová se jako první žena dostala na kraulové dvoustovce pod minutu a 50 vteřin (1:49,77), další Australanka Kaylee McKeownová zvládla 200 m znak za 1:57,87.
Na polovičních tratích se o rekordní časy postaraly Američanky, kraulařka Kate Douglassová (50,19) a znakařka Regan Smithová, která vyrovnala svůj výkon 54,02 z loňského MS v Budapešti.