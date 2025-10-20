Knedla se blýskl na Světovém poháru v USA. Vylepšil český rekord na stovce znak

Časem 50,35 sekundy vylepšil plavec Miroslav Knedla český rekord na 100 metrů znak v krátkém bazénu. Na Světovém poháru v americkém Westmontu překonal o čtyři setiny výkon Tomáše Franty z prosince 2022.

Miroslav Knedla přes rozplavbou na 50 m znak na plaveckém MS v Singapuru. | foto: Deepbluemedia / ČSPS

Dvacetiletý Knedla, který studuje na Indiana University v Bloomingtonu, se představil ve čtyřech disciplínách a ve všech dokázal splnit limit pro mistrovství Evropy v krátkém bazénu. V Lublinu tak může startovat na třech znakových tratích a v polohovém závodu na 100 metrů.

Juniorský mistr světa i Evropy obsadil ve Westmontu na znakařské stovce páté místo, na poloviční trati dohmátl v čase 23,54 sedmý. Na dvoustovce se do finále nedostal, i když si osobní rekord zlepšil o více než tři sekundy (1:53,53). Čtvrtý limit pak pokořil v rozplavbě polohového závodu na 100 metrů.

Když Mirek tvrdí, že chce olympijskou medaili, věřím mu, říká Knedlův trenér

Knedla se podle svazového webu přidal k devíti českým reprezentantům, kteří dosáhli na limity pro prosincový evropský šampionát v krátkém bazénu při víkendových Plzeňských sprintech nebo díky finálové účasti na mistrovství světa v Singapuru.

Ve Westmontu padly čtyři světové rekordy. Mollie O’Callaghanová se jako první žena dostala na kraulové dvoustovce pod minutu a 50 vteřin (1:49,77), další Australanka Kaylee McKeownová zvládla 200 m znak za 1:57,87.

Na polovičních tratích se o rekordní časy postaraly Američanky, kraulařka Kate Douglassová (50,19) a znakařka Regan Smithová, která vyrovnala svůj výkon 54,02 z loňského MS v Budapešti.

Z Guadalajary veze stříbro. Judista Krpálek na Grand Prix podlehl ve finále Kokaurimu

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek skončil druhý ve váze nad 100 kg na Grand Prix v Guadalajaře. Týden po triumfu na turnaji stejné kategorie v Limě tentokrát ve finále neuspěl a...

20. října 2025  7:49,  aktualizováno  8:02

Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Chytil nedohrál po tvrdém hitu

Hokejový útočník David Pastrňák v neděli dvakrát skóroval na ledě Utahu proti krajanovi Vítku Vaněčkovi. Na body jeho trefy ovšem Bostonu, za který jednou asistoval i Pavel Zacha, nestačily, Bruins...

19. října 2025  22:06,  aktualizováno  20.10 7:55

