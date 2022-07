Žalujeme vládu. Nejen hokej je kvůli drahotě v ohrožení, varuje Jansta

Opravdu je situace tak kritická vzhledem k tomu, že se kvůli covidu a válce na Ukrajině musí šetřit všude?

Je to problém táhnoucí se 30 let. Zveřejnili jsme to, aby si vláda uvědomila, že je situace sportu tristní! Po neúspěšném řízení sportu ze strany ministerstva školství vznikla Národní sportovní agentura, ačkoli jsme doporučovali vznik ministerstva pro sport, což mělo tradici už za 1. republiky. Ta však byla poznamenána rychlou výměnou předsedy. Navíc do ní je komplikované najít kvalifikované státní úředníky, protože je stát pro oblast sportu za 30 let nevychoval. Takže trvá náš požadavek, abychom měli jasnou hlavu českého sportu, člověka ve vládě, který ponese zodpovědnost za problémy i úspěchy sportu. Stále nedošlo k rozhodnutí, jaké sporty bude stát podporovat víc, což je v západních zemích normální. Situace s výukou tělocviku na školách je žalostná, řada dětí neumí ani kotrmelec, nestaví se dost sportovišť u škol, o financování ani nemluvě. Je čtvrt hodiny po dvanácté, aby tato vláda provedla změny, které slibovala.

Když se na problém neupozorňuje, politici ho neřeší. Zabývat se jím začnou až ve chvíli, kdy je to ohrožuje před volbami. Miroslav Jansta