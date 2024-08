Jansta: Olympiáda ukázala limity českého sportu. Spodek v podobě klubů se bortí

„Jenže nejsou to stroje na výrobu medailí, občas přijdou chyby a konkurence brutálně roste. Poslední dny byly ale samozřejmě skvělé. Jenže ve skutečnosti pouze pár našich národních svazů drží dlouhodobě krok se světem. Obávám se toho, že Česko bude silné a úspěšné osobnosti ztrácet a nové se jen těžce najdou. Naše základna v podobě sportovních klubů se totiž pomalu, ale jistě bortí, což bude mít negativní dopad také na reprezentaci,“ dodal Jansta.

V Londýně, v Riu de Janeiro a také v Tokiu získali čeští sportovci deset nebo dokonce jedenáct medailí, dvojciferný výsledek se povedl i v Atlantě v roce 1996. V Paříži česká výprava vybojovala pět cenných kovů, přitom počet disciplín a sportů se na hrách zvyšují.

„Je potřeba skutečně docenit úspěšné medailisty, jako jsou například Barbora Špotáková, Lukáš Krpálek, Jakub Vadlejch, dále tenistky, kanoisty a kajakáře za to, co vlastně dokázali. Vybojovat medaili opakovaně není automatická věc. Olympiáda v Paříži poukázala na naše limity podobně, jako se to stalo v našem fotbale, když odcházeli úspěšní hráči typu Poborského, Rosického nebo Nedvěda. Výjimečných výsledků a zlatých medailí bude méně a neúčast našich kolektivních sportů jasně ukazuje na to, že systém státní podpory v oblasti sportu není od roku 1993 stále optimálně nastaven,“ tvrdí Jansta.

Česká unie sportu, která sdružuje skoro 7 500 klubů a 78 sportovních svazů, dlouhodobě upozorňuje na to, že v rámci Evropy je sport v Česku podfinancovaný. Nastavení tělesné výchovy ve školách je v současné době nedostatečné, z tělocviku se děti často omlouvají, zatímco v okolních zemích se přidávají ve školách hodiny pohybu navíc.

Průzkum České školní inspekce jasně odhalil, že se permanentně zhoršuje u dětí fyzická zdatnost a pohybová gramotnost. To potvrdilo také v letošním průzkumu 67 procent předsedů sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Do průzkumu ČUS se zapojilo více než dva tisíce zástupců z celé republiky. Více než polovina z nich uvedla, že nemá prostředky pro svoji činnost (55 %) a podle 72 % zástupců klubů je akutní nedostatek zájemců o práci ve volených orgánech sportovních spolků.

„Když se na sport v Česku podíváme reálnýma očima a bez marketingových pozlátek, tak fyzička a často už také psychika dětí konstantně chřadne. Sportovní kluby nemají dostatek prostředků na svoji činnost, hlavně na trenéry dětí. V blízké budoucnosti je nebude mít kdo vést, protože je enormní nedostatek dobrovolných funkcionářů. Spodek se nám rozsype, vršek v podobě sportovních svazů nebude mít kde brát talentovanou mládež a vlastně ani nemáme odpovídající prostředky a zázemí na to, abychom z nich mohli pravidelně generovat silné osoby s potenciálem na zlaté medaile. A to nemluvím o péči o kolektivní sporty – státní podpora je pro ně na vedlejší koleji. A účast jakéhokoliv našeho kolektivního sportu na olympijských hrách je v nedohlednu,“ vysvětluje Jansta, který dává za příklad francouzský systém, kde elitní sportovci trénují v moderním multisportovním centru.

Pohled na Stade de France před začátkem slavnostního zakončení olympijských her.

Schůzky se zástupci svazů

„V Česku slouží reprezentačním sportovcům k přípravě chátrající Sportovní centrum Nymburk. Snad se nám podaří přesvědčit stát, že větší podpora a investice do něho a do sportu všeobecně se nám vrátí v podobě větších šancí na úspěch na mezinárodních akcích a ve větší míře zdravějších lidí – a tím poté do menších nákladů ve zdravotnictví,“ přeje si Jansta, který by rád zavedl ministerstvo sportu.

Ten společně s dalšími členy výkonného výboru ČUS už plánuje během září a října schůzky s předsedy sportovních svazů. Probrat s nimi chce názor na reprezentaci a zlepšení v přípravě vrcholových sportovců. „Budeme se ptát, co by jim pomohlo, jaké vnímají aktuální nedostatky. Výsledky z porad předložíme státu,“ upřesnil Jansta.

„Zároveň potřebujeme dát vrcholovým sportovcům komfortnější podmínky – často totiž musí každý rok bojovat o státní podporu a obhajovat ji výsledkově na závodech. Rád bych zajistil u vybraných jedinců větší a dlouhodobější jistotu podpory. A rozhodně musíme zrevidovat podporu olympijských kolektivních sportů u nás, aby byly více konkurenceschopné. Výsledky z olympiády v Paříži by měly přinést mnohé impulzy k zamyšlení,“ uzavřel Jansta.