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Jak Djokovič zdravil Gotta a proč nevyšla NBA v Česku. Manažer Černošek vypráví

Milan Eisenhammer
  20:00

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Miroslav Černošek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nemá řidičák, počítač, skoro neumí anglicky. Žije v Prostějově. Nemá ekonomické vzdělání, vystudoval literaturu, divadlo a film. Přesto patří mezi nejúspěšnější tuzemské sportovní manažery. Miroslav Černošek sám sebe označuje za starou školu. „Jsem papírový člověk. Všechno důležité mám zapsané v diáři. Rád se potkávám s lidmi a snažím se mít s obchodními partnery dobré a dlouhodobé vztahy,“ popisuje svůj recept na úspěch.

Zastupoval nejlepší tuzemské tenisty Tomáše Berdycha či Petru Kvitovou. Nebo atleta Jana Železného. Do Česka přivezl týmy NHL, díky němu se na ostravském atletickém mítinku Zlatá tretra několikrát objevili fenomenální sprinter Usain Bolt či tyčkař Armand Duplantis. A mimochodem, na svých 78 let rozhodně nevypadá.

Dělali jsme spolu rozhovor před jedenácti lety. Tehdy jste říkal, že byste vsadil milion korun, že se tenistka Petra Kvitová stane světovou hráčkou číslo jedna. Ale dotáhla to „jen“ na pozici dvojky. Takže byste prohrál.
Je to tak… V mých očích byla lepší hráčkou než třeba Karolína Plíšková, která se na místo jedničky na několik týdnů probila. Nedávno jsme s Kájou letěli z turnaje z Říma a povídali si i o tom. Troufám si říct, že jsme pořád kamarádi (i Karolínu Plíškovou zastupoval, pak však přešla pod manažera Michala Hrdličku, jenž se v roce 2018 stal jejím manželem, pozn. red.).

Manýry? Ze zahraničních se jednalo o jednoho tenistu, s nímž jsme se nakonec nepohodli, protože chtěl nějaké povzbuzující zakázané látky.

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Další sportovní akce v roce 2026:

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Živě7:5, 5:7, 3:3
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Portugalsko vs. UzbekistánFotbal - Skupina K - 23. 6. 2026:Portugalsko vs. Uzbekistán //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • 200.00
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