„On už to říkal několikrát,“ mávl rukou prostějovský asistent Petr Zapletal. Skutečně. Čada do hanáckého klubu přišel v roce 2008 z Brna a s trénováním poprvé seknul už v roce 2018, když Prostějov dotáhl k desátému titulu v řadě. Jenže po covidu se znovu vrátil a v roce 2022 získal další extraligové prvenství.

Vedení prostějovského celku jej přemluvilo ještě na jeden rok, ten však Čadův Prostějov zakončil až na čtvrtém místě. „Mirku, přece se nemůžeš loučit se čtvrtým místem!“ apelovali na úspěšného kouče prostějovští bafuňáři.

„Ale já cítím, že čas nazrál, už chci mít volnější režim,“ vzkázal tehdy Čada, jenž coby trenér dalších pět titulů vybojoval s KP Brno, hráčská zlata přidal v Brně (1974) a Liberci (1980). Svým slovům dal zprvu zapravdu. Z role hlavního kouče se přesunul do „klidnější“ pozice generálního manažera, k týmu přivedl ambiciózního 35letého kouče Matušova, jenže ten na horké Čadově židli vydržel sotva půl roku.

Kvůli špatným výkonům jej prostějovské vedení – včetně Čady – odvolalo. Hádejte, kdo se v rozjeté sezoně ujmul pozice hlavního trenéra. Nejprve provizorní řešení nakonec přerostlo do další sezony.

„Vedení mi ukázalo svoji představu, kolik prostředků do toho chtějí dát, jaký tým budeme mít možnost sestavit. Chceme nejlepší možný výsledek, chceme hrát o titul. To mě motivovalo dál. Kolegové stáli hodně o to, abych trénoval,“ přibližoval Čada před rokem důvody, proč se znovu vrátil do pozice, kterou jako by nemohl opustit. „Možná, kdybych udělal titul, díval bych se na to jinak. Ale pořád jsem ambiciózní, pořád chci vyhrávat. A když se to nepovede, tak mě to užírá.“

Teď se to ale povedlo. Nejvyšší klubové ambice Čada naplnil do posledního písmene a po třech letech znovu vrátil Prostějovanky na trůn. „Dnešním zápasem jsem ukončil trenérskou kariéru,“ konstatoval Čada po nedělním vítězném finále na palubovce Olomouce. Prostějov krajského rivala zdolal 3:0 (-14, -25, -19), v součtu 3:1 na zápasy.

„Klobouk dolů, protože to jsou nervy, být pořád na lavičce! Titulů získal hodně, taky to stálo hodně nervů. Opravdu velká gratulace,“ povídal uznale Čadův asistent Zapletal. Bývalý hlavní trenér právě Olomouce by teď teoreticky mohl odkaz Miroslava Čady v Prostějově převzít. „To nevím, vše bude v jednání,“ odmítl Zapletal spekulace.

Prostějovský asistent Petr Zapletal pózuje s pohárem pro vítězky volejbalové extraligy.

Měli jedinou šanci, kdy nás mohli přejet

Kdo bude, či nebude trenérem volejbalového Prostějova, určí až následující týdny. „Vše bude v jednání, stejně jako ambice do příští sezony, je to vše otázka na vedení klubu. Je na to čas, my teď budeme slavit,“ těšil se Zapletal.

„Hráčky mají slíbenou velkou oslavu. A velká by byla, i kdybych nekončil!“ ubezpečil Čada. Bezprostředně po utkání na olomoucké Hale UP slavily Prostějovanky vcelku střídmě. „Já mám před halou auto, doufám, že to někdo odřídí! Ale teď už není nic otevřené, oslavíme to v pořádně až v týdnu,“ usmívala se blokařka Prostějova Klára Vyklická.

Miroslav Čada u tancovaček chybět nebude. „Je to paráda! Družstvo bylo sestaveno na triumf v extralize, nicméně bylo pod obrovským tlakem a v takové roli se hraje těžko. Olomouc byla výborný tým, bylo to náročné,“ povídal Čada.

„Nebudu lhát, byly jsme ve stresu. S rolí favoritek fakt není úplně snadné se vyrovnat, někdy je lepší hrát proti silnějšímu,“ připustila Vyklická. Se svými spoluhráčkami to ale zvládla dokonale. I díky tomu, že ve třetím zápase za stavu 1:1 na zápasy a 2:2 na sety odvrátily Prostějovanky vedení Olomouce 7:2 v tiebreaku.

Volejbalistky Prostějova se radují z extraligového triumfu. Volejbalistky Prostějova slaví vítězství v extralize.

Na šestý pokus se tak staly prvním týmem, který v play off udolal vysokoškolačky v pátém, zkráceném setu. „Důležitý a hlavně klíčový zápas. Měly jsme dobrou průpravu, v sezoně jsme zvládly dost pětisetových zápasů a vyhrocených momentů, kdy se nám třeba tolik nedařilo,“ podotkla Vyklická.

„Nebylo to tak jasné. Zvládli jsme zlikvidovat jejich náskok, a to i v posledním zápase,“ připomněl Čada smazané šestibodové manko Olomouce v třetím setu posledního zápasu. „To bylo jediná jejich šance, kdy nás mohli přejet,“ dodal Čada.

Derby ve finále? Divácký tahák

Do olomoucké Haly Univerzity Palackého si v neděli našlo cestu 820 diváků, dobrých sto padesát z nich přicestovalo z nedalekého Prostějova. A právě hostující fandové vytvořili skutečně bouřlivou a neutichající kulisu. „Jako bychom hráli doma, to našemu vítězství hodně přispělo,“ ocenil Čada. „Asi jsme je dokázaly vyburcovat,“ navázala Vyklická, která s fanoušky na palubovce křepčila ještě několik desítek minut po konci utkání.

Prostějovské volejbalistky slaví ve finále s Olomoucí.

Celkově čtyři zápasy finálové derby série přitáhly do ochozů přes 2700 diváků. Ti olomoučtí nakonec musí kousat druhé místo, i to ale bylo po dvou nezdařilých sezonách nadplánem.

„Mančafty byly velmi silné, což dokazovaly celou sezonu. Rozhodovala momentální připravenost, já jsem teď samozřejmě strašně rád, že Prostějov vyhrál. Zápas sice byl 3:0 na sety, ale poslední dva sety byly náročné, klidně jsme mohli prohrát,“ ocenil Zapletal bývalého zaměstnavatele.

„První čtyři týmy ze základní části šlapaly. Bylo těžké dostat se do finále, i v semifinále jsme se s Olympem Praha natrápili. Velmi silná byla Olomouc i Šelmy Brno, což se ukázalo už ve čtvrtfinále, kdy Olomouc prošla dál přes tři pětiseťáky. Ve finále jsme se pak každý chvilku tahali. Žádný tým si neudržel výkonnost přes jeden celý zápas,“ vypozoroval Zapletal.

Prostějov nakonec svoji zlatou cestu zaobalil do vyřazení Přerova ve čtvrtfinále a Olympu o fázi později. Sezonu završil skalpem krajského rivala. „Všichni, co se na to dívali, viděli, že už ani proti Přerovu to nebyly úplně jednoznačné zápasy,“ podtrhla Vyklická náročnou cestu.

Tu se nakonec podařilo dojít až do konce. Opět u toho byl Miroslav Čada. Skončí teď už doopravdy? A jaký bude Prostějov bez něj?