Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ministr nestačí, sportovní prostředí chce i ministerstvo. Zvýšila by se prý efektivita

Autor: ,
  17:20

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a Rozhlas, proběhla tisková konference. Na snímku ministr pro sport a prevenci zdraví Boris Šťastný (Motoristé). (15. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Sportovní prostředí žádá vznik samostatného ministerstva pro sport a předvídatelné financování sportu ze strany státu. Vyplynulo to z dnešního jednání valné hromady České unie sportu, kde se na těchto prioritách shodli zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot i sportovních svazů.

Systémově by se také mělo podle nich řešit financování sportovní infrastruktury.

Zájmy sportovního prostředí v současné vládě zastupuje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, který ale pod sebou nemá ministerstvo jako takové. „Velmi jsme přivítali vznik funkce ministra pro sport, díky níž se témata sportu poprvé pravidelně projednávají na nejvyšší vládní úrovni a rozvíjí se potřebná mezirezortní spolupráce. Vznik samostatného ministerstva sportu proto považujeme za logický krok k dalšímu systematickému rozvoji českého sportu a k naplnění ambicí státu v oblasti pohybu a zdravého životního stylu obyvatel,“ uvedl v tiskové zprávě předseda ČUS Jan Boháč.

Podpora nereflektuje inflaci. Sportovním klubům chybí peníze, hlavně ty na trenéry

Ministerstvo by mohlo vzniknout ze současné Národní sportovní agentury (NSA), která zajišťuje rozdělování státních dotací do sportu. Nemělo by to tak znamenat výrazné výdaje pro státní rozpočet. „Transformace agentury na ministerstvo by naopak mohla přinést vyšší efektivitu, silnější postavení sportu v rámci státní správy a lepší koordinaci mezirezortních témat. Práce pod samostatným ministerstvem by navíc pro řadu odborníků představovala prestižnější a atraktivnější profesní příležitost, což může přispět k dalšímu zkvalitnění státní správy ve sportu,“ doplnil Boháč.

Kriticky dnes delegáti ČUS hodnotili aktuální dotační politiku NSA. Negativně hodnotili zejména výrazné snížení objemu prostředků v programu na podporu ženských kolektivních sportů s výhledem na účast na OH 2028. Na tento účel NSA rozdělí přibližně 110 milionů korun místo původně avizovaných 180 milionů. To podle zástupců sportovních svazů znamená pokles podpory o desítky procent.

Sportoviště jako priorita dotací z EU, žádá ČUS vládu. Argumentuje kondicí obyvatel

„Podpora ženských kolektivních sportů musí být dlouhodobá, stabilní a předvídatelná. Sportovní svazy potřebují znát podmínky a objem financování s dostatečným předstihem, aby mohly odpovědně plánovat svou činnost. Náhlé změny alokací a opožděné vyhlašování výzev komplikují přípravu reprezentací i organizaci významných sportovních akcí,“ uvedl místopředseda ČUS Marek Pakosta, jenž je předsedou Českého volejbalového svazu. Reprezentace volejbalistek, která je po dvou turnajích ve hře o postup do čtvrtfinále Ligy národů, patří mezi týmy podporované z tohoto programu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Sönmezová vs. BejlekTenis - Dvouhra - 2. kolo - 24. 6. 2026:Sönmezová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
Živě0:0, 0:0
  • 1.56
  • -
  • 2.41
Grazer AK vs. Slovan BratislavaFotbal - - 24. 6. 2026:Grazer AK vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 7.60
  • 3.90
  • 1.42
Dynamo Kyjev vs. ŽilinaFotbal - - 24. 6. 2026:Dynamo Kyjev vs. Žilina //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.12
  • 7.00
  • 25.00
Muchová vs. BeguováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 24. 6. 2026:Muchová vs. Beguová //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Bosna vs. KatarFotbal - Skupina B - 24. 6. 2026:Bosna vs. Katar //www.idnes.cz/sport
24. 6. 21:00
  • 1.35
  • 5.63
  • 8.46
Švýcarsko vs. KanadaFotbal - Skupina B - 24. 6. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
24. 6. 21:00
  • 2.53
  • 3.00
  • 3.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Jak se změnili fotbalisté, kteří na MS hráli už před 20 lety? Messiho byste nepoznali

Jak se změnili fotbalisté, kteří na MS hráli už před 20 lety?

Mistrovství světa ve fotbale si už bez některých jmen skoro nelze představit. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrič nebo Guillermo Ochoa jsou součástí turnaje tak dlouho, že na něm zažili...

Fotbalové přestupy ONLINE: Konkurence pro Kinského. Tottenham přivedl Dúbravku

Sledujeme online
Martin Dúbravka, brankář Burnley, pod tlakem Erlinga Haalanda z Manchester City.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

24. června 2026  17:30

Ministr nestačí, sportovní prostředí chce i ministerstvo. Zvýšila by se prý efektivita

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Sportovní prostředí žádá vznik samostatného ministerstva pro sport a předvídatelné financování sportu ze strany státu. Vyplynulo to z dnešního jednání valné hromady České unie sportu, kde se na...

24. června 2026  17:20

Jak dokážete být přísný a nechovat se jako deb**? Babcock hned čelil ostrým dotazům

VELKÝ NÁVRAT. Kontroverzní kouč Mike Babcock se chystá zpět do NHL, přebírá...

Podobný vývoj se dal předvídat. Jakmile hokejový Edmonton představil nového kouče, následovaly dotazy novinářů. A ti rozporuplnou postavu Mikea Babcocka ihned vystavili tvrdé konfrontaci. Takřka...

24. června 2026  17:19

Kopřiva v Palmě jenom kvete. Postup do čtvrtfinále vybojovala i Valentová

Vít Kopřiva na turnaji v Halle

Vít Kopřiva porazil na tenisovém turnaji v Palmě de Mallorca nasazenou pětku Ignacia Buseho z Peru 7:5, 6:1 a postoupil do čtvrtfinále. Mezi osmičku nejlepších prošla i devatenáctiletá Tereza...

24. června 2026  14:38,  aktualizováno  17:04

Ronaldův rekord slavila Georgina na dálku. S fanoušky sdílela fotku od televize

Z Ronaldova rekordního večera na světovém šampionátu se na dálku radovala také...

Dva góly Cristiana Ronalda proti Uzbekistánu přinesly legendárnímu útočníkovi zápis do historických tabulek a přispěly k výhře Portugalska 5:0. Z rekordního večera svého snoubence se na dálku...

24. června 2026  17:02

Seznam se tenčí, spousta lákadel ale zůstává. Jaká klání Pogačar ještě nevyhrál?

Tadej Pogačar s trofejí pro vítěze závodu Kolem Lombardie

Když v neděli vítězoslavně dorazil do cíle poslední etapy Kolem Švýcarska, spokojeně se usmíval. Hřála ho nejen jeho výtečná forma před blížící se Tour de France, ale i fakt, že si splnil další ze...

24. června 2026

Priske: Chceme cítit změnu energie, i u fanoušků. Co přestupy a kapitán?

Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske na otevřeném tréninku.

Na první pohled jste cítili, že přišli v dobré náladě. Na startu přípravy sparťanských fotbalistů vedle sebe usedli trenér Brian Priske a sportovní ředitel Tomáš Rosický, aby společně okomentovali...

24. června 2026  16:51

Tejralová o nuceném přesunu. Nechtěla jsem do Seattlu, ale je to tam skvělé

Kapitánka ženské hokejové reprezentace Aneta Tejralová.

Když si ji loni vybral nováček ze Seattlu, nebyla příliš nadšená. V nejlepší ženské hokejové lize světa PWHL už byla zabydlená, hrála s dalšími Češkami, a navíc pod reprezentační trenérkou. „Už po...

24. června 2026  16:22

Domácí úspěch se může opakovat, věří v Berouně. Největší nadějí je Kousková

Tisková konference před turnajem Tipsport Czech Ladies Open v Berouně

Devět českých profesionálek a dvě amatérky. Celkem tedy jedenáct domácích nadějí. Organizátoři největšího golfového turnaje na našem území Tipsport Czech Ladies Open představili, na koho se fanoušci...

24. června 2026  15:59

MS v hokejbale 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Čeští hokejbalisté se radují.

Letošní mistrovství světa v hokejbalu mužů a žen se uskuteční na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se budou hrát ve...

24. června 2026  15:55

Nepojedeš doma, nepustíme tě na Tour. Belgická federace pohrozila Evenepoelovi

Remco Evenepoel během přípravy na klasiku Kolem Flander.

Na první pohled to zní bláznivě. Belgická cyklistická federace by mohla své největší hvězdě Remkovi Evenepoelovi znemožnit start na Tour de France, pokud by mu v pondělí vyměřila devítidenní distanc....

24. června 2026  15:49

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Na zápase s Mexikem prý bude přes šest tisíc Čechů

Sledujeme online
Čeští fanoušci v Atlantě před zápasem s Jihoafrickou republikou.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

24. června 2026  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.