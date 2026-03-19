Bratr řešil špiony, on deptal krasobruslaře. Dám si kávu a vyhraju, pronesl Salchow

V Kodani se roku 1897 narodil. Jenže když mu byly pouhé dva roky, otec zavelel: „Stěhujeme se do Stockholmu, rodino.“
Otec Karl se postupně od plukovního pokladníka propracoval na uznávaného podnikatele a jeho zásluhou Salchowovi ve Švédsku brzy pronikli do vyšší společnosti.
Stockholm tou dobou zažíval rozmach bruslení na zamrzlých jezerech a kanálech. A tak i malý Ulrich začal trénovat v klubu Stockholms Allmänna Skridskoklubb. Mimochodem: právě tento klub stál už roku 1883 u zrodu Mezinárodní bruslařské unie ISU.
Bruslení poté zůstal Ulrich věrný po celý život. Naopak jeho bratr Wilhelm se stal spisovatelem – a známým autorem špionážních románů.
Seriál iDNES.cz
o původcích krasobruslařských skoků
Ulrich Salchow
Werner Rittberger – 20.3.
Alois Lutz – 21.3.
Před svými prvními závody čtrnáctiletý Ulrich přemlouval otce, ať se může napít kávy. Tu měl coby dítko školou povinné doma přísně zakázanou, nicméně tvrdil: „Když si dám kávu, vyhraju.“
Otec nakonec svolil. Ulrich vypil šálek kávy – a vyhrál.
Roku 1897 debutoval v devatenácti letech na mistrovství světa ve Stockholmu a hned skončil stříbrný za Rakušanem Gustavem Hügelem. Tehdy byl pro konečné umístění nejdůležitější výkon v sérii povinných cviků, po nichž téhož dne završila soutěž méně hodnocená volná jízda.
Salchow získal stříbro ještě dvakrát, než se v roce 1901 – opět ve Stockholmu – stal poprvé světovým šampionem. O rok později v Londýně titul obhájil, přičemž druhá za ním skončila žena! Tehdy naposledy ještě směly ženy soutěžit společně s muži a Salchowa umění dvacetileté Angličanky natolik okouzlilo, že jí dokonce nabídl vlastní zlatou medaili.
Od roku 1903 už měly ženy přístup na šampionát mužů zapovězeny a Salchowova vítězná šňůra brzy deptala jeho konkurenty. V roce 1906 nicméně odmítl v Mnichově nastoupit. Důvod? „Porotci ke mně nebudou spravedliví. Jejich složení dává najevo, že budou výrazně nadržovat domácímu Němci Fuchsovi,“ sdělil.
Ve Vídni 1907 si Salchow vzal titul od Fuchse zpět. Tehdy teploměr ukazoval na otevřené ledové ploše minus 26 stupňů Celsia, mráz a vítr byly natolik drsné, že Peru Thorénovi, dalšímu Švédovi v závodě (a také vynálezci skoku dnes nazývaného euler), při čekání na povinné cviky omrzly nohy.
Organizátoři při povinných figurách dokonce dovolili některým divákům sestoupit na led, což bylo jinak zakázáno. Tam se rozestavěli v dlouhé řadě proti větrné straně, aby tak chránili domácí závodníky. Naopak při figurách těch zahraničních se vždy rozešli.
„Ať jsem manévroval sebevíc, ti lidé utíkali na stranu, abych bruslil proti větru, když na mě přišla řada. Viditelně je tyhle žertíky bavily,“ psal Salchow ve svých pamětech. Stěžoval si u rozhodčích, ovšem bez valného úspěchu.
Coby vládce světového krasobruslení byl největším favoritem i při olympijské premiéře tohoto sportu, k níž došlo v rámci letních her v Londýně 1908. Na nich se však obával umění mága povinných cviků Nikolaje Panina z carského Ruska. Proto se ho podle ruského dobového tisku snažil Salchow co nejvíce znervózňovat:
„Ruský sportovec sotva dokázal provést druhou povinnou figuru – osmičku – když švédský sportovec křičel: ‚To není osmička, je to zakřivené!‘ Byla to lež. Když pak Panin předváděl další figuru, Salchow pro změnu volal: ‚Není v dobré formě! Nic nedokáže!‘ A rozhodčí k tomu mlčeli. Panin protestoval, švédský soupeř však dostal milost.“
Na protest proti nespravedlivému zacházení Panin vzápětí z volné jízdy odstoupil a Salchow získal bez větších obtíží olympijské zlato.
O rok později došlo i na čin, jímž si ještě více řekl o krasobruslařskou nesmrtelnost. Představil světu svůj Salchowův skok – s odrazem ze zadní vnitřní hrany brusle jedné nohy a s dopadem na zadní vnější hranu opačné nohy.
Jednoduchý salchow v podání Ulricha Salchowa:
Ovládl s ním mistrovství světa 1909 a potom i to v Davosu 1910, na němž došlo k unikátnímu souboji dvou bruslařů, kteří se stali autory novátorských skoků: Ulricha Salchowa a Wernera Rittbergera. Švédský fenomén jej ozdobil unikátem – prvním dvojnásobným salchowem v historii.
O rok později na svém posledním mistrovství světa vybojoval titul číslo 10. Tolik jich v sólových kategoriích získala v dějinách krasobruslení už jen legendární Sonja Henie.
Salchow později psal, jak moc pro něj bylo jubilejní vítězství důležité: „Dobře jsem věděl, že neúspěch by mě připravil o více prestiže, než mi přineslo všech mých devět předchozích titulů. Závodil jsem pod obrovským tlakem.“
Obzvlášť proto, že dějištěm soutěže byl Berlín, tedy pro něj „nepřátelské prostředí“. Švédský list Dagens Nyheter kritizoval: „Organizátoři poštvali sudí proti Salchowovi. Dva rozhodčí se dokonce domlouvali na společné podpoře Rittbergera, což je zakázáno.“
Přesto zvítězil. A právě události z Berlína jej v budoucnu motivovaly, aby se zásadně podílel na reformě hodnocení krasobruslení. (Byť i ta jeho měla předaleko k dokonalosti.)
Přátelé o Salchowovi tvrdili, že má až brutálně upřímnou povahu, což vede k tomu, že kritizuje, ale i chválí s nebývalou ostrostí. Měl i silnou vůli, tradovalo se, že co si zamane, to dokáže. Byl rovněž dobrým cyklistou, jachtařem a dočasně se věnoval také bobovému sportu.
Po triumfu v Berlíně rok nezávodil, načež se v roce 1913 vrátil, aby podeváté ovládl mistrovství Evropy. Pak oznámil ukončení závodní kariéry.
Ale konec to nebyl.
Rok 1920. Krasobruslení je podruhé a naposledy součástí letní olympiády. A ve startovní listině v antverpské kryté hale figuruje též obhájce titulu z Londýna 1908 Ulrich Salchow, toho času dvaačtyřicetiletý.
Před závodem však chytl rýmu, která jeho výkon poznamenala. A při volné jízdě upadl... po salchowu! Skončil čtvrtý.
Jeho skok už v Antverpách předváděly na olympijském ledu i ženy. Američanka Theresa Weldová nicméně obdržela napomenutí od rozhodčích, protože jej „skákala v sukni sahající až ke kolenům, což bylo považováno za velmi riskantní“.
Když Salchow – nyní už definitivně – završil kariéru, napsal učebnici krasobruslení a v letech 1925 až 1937 úřadoval coby prezident Mezinárodní bruslařské unie ISU. Stal se rovněž členem správní rady Švédské všesportovní unie, a dokonce i předsedou Švédské boxerské asociace. Svatbou s dánskou zubařkou Anne-Elisabeth Bahnsonovou oživil své propojení se zemí, kde se narodil, děti však neměli.
Prosadil se i v elektrotechnickém průmyslu a pracoval v čelní pozici v Marconiho telegrafní společnosti.
Roku 1947 z hlediště sledoval, jak další slavný krasobruslař Dick Button skončil na mistrovství světa ve Stockholmu druhý. Salchow se rozzlobil a prohlásil, že Američan měl jednoznačně vyhrát, pročež mu následně demonstrativně předal jednu ze svých někdejších zlatých medailí.
O dva roky později opustil v 71 letech tento svět.
Jak moc by se asi divil, kdyby při letošním mistrovství světa v Praze sledoval, kolik bruslařů ovládá jeho skok ve čtyřnásobném provedení.
Čtverný salchow, jak jej předváděl Juzuru Hanju, japonský olympijský vítěz z let 2014 a 2018:
Mimochodem, za jednoduchý salchow, který kdysi stvořil, se uděluje 0,40 bodu. Za dvojitý 1,30 bodu, za trojitý 4,30 a za čtyřnásobný 9,70.
Pravidla pamatují i na možnost, že by někdo předvedl historickou premiéru pětinásobného salchowa. V tom případě by obdržel 14 bodů.
Co na to Ilia Malinin?
„Už jsem ho na tréninku s pěti otáčkami zkoušel – a myslím, že jsem byl na dobré cestě,“ prozradil Američan loni v prosinci. „Ale pak jsem se rozhodl raději před olympiádou neriskovat. Tak snad někdy příště.“
|Prvenství
|Muži
|Ženy
|Jednoduchý
|Ulrich Salchow (Švéd.), 1909
|Theresa Weldová (USA), 1920
|Dvojitý
|Ulrich Salchow, 1910
|Cecilia Colledgová (Brit.), 1936
|Trojitý
|Ronald Robertson (USA), 1955
|Jana Mrázková (ČSR) a Helli Sengstschmidová (Rak.), 1961
|Čtverný
|Timothy Goebel (USA), 1998
|Miki Andová (Jap.), 2002