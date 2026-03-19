Bratr řešil špiony, on deptal krasobruslaře. Dám si kávu a vyhraju, pronesl Salchow

Tomáš Macek
Seriál
Zrodil se roku 1909. Salchow. Skok, který dnes zná každý krasobruslař. Pojmenován po svém stvořiteli. Který byl Švéd. Nebo vlastně Dán. A který vládl světovým šampionátům, jako už žádný muž po něm. Životní příběh Ulricha Salchowa přibližuje druhý díl miniseriálu iDNES.cz o průkopnících, po nichž jsou pojmenovány krasobruslařské skoky.
Ulrich Salchow v Londýně (1908) | foto: Getty Images

Ulrich Salchow (1910)
Ve třicátých letech už byly krátké, lehké sukně běžné, stále se ale bruslilo na...
Miki Andová
6 fotografií

V Kodani se roku 1897 narodil. Jenže když mu byly pouhé dva roky, otec zavelel: „Stěhujeme se do Stockholmu, rodino.“

Otec Karl se postupně od plukovního pokladníka propracoval na uznávaného podnikatele a jeho zásluhou Salchowovi ve Švédsku brzy pronikli do vyšší společnosti.

Stockholm tou dobou zažíval rozmach bruslení na zamrzlých jezerech a kanálech. A tak i malý Ulrich začal trénovat v klubu Stockholms Allmänna Skridskoklubb. Mimochodem: právě tento klub stál už roku 1883 u zrodu Mezinárodní bruslařské unie ISU.

Bruslení poté zůstal Ulrich věrný po celý život. Naopak jeho bratr Wilhelm se stal spisovatelem – a známým autorem špionážních románů.

Seriál iDNES.cz

o původcích krasobruslařských skoků

Axel Paulsen

Ulrich Salchow

Werner Rittberger – 20.3.

Alois Lutz – 21.3.

Před svými prvními závody čtrnáctiletý Ulrich přemlouval otce, ať se může napít kávy. Tu měl coby dítko školou povinné doma přísně zakázanou, nicméně tvrdil: „Když si dám kávu, vyhraju.“

Otec nakonec svolil. Ulrich vypil šálek kávy – a vyhrál.

Roku 1897 debutoval v devatenácti letech na mistrovství světa ve Stockholmu a hned skončil stříbrný za Rakušanem Gustavem Hügelem. Tehdy byl pro konečné umístění nejdůležitější výkon v sérii povinných cviků, po nichž téhož dne završila soutěž méně hodnocená volná jízda.

Salchow získal stříbro ještě dvakrát, než se v roce 1901 – opět ve Stockholmu – stal poprvé světovým šampionem. O rok později v Londýně titul obhájil, přičemž druhá za ním skončila žena! Tehdy naposledy ještě směly ženy soutěžit společně s muži a Salchowa umění dvacetileté Angličanky natolik okouzlilo, že jí dokonce nabídl vlastní zlatou medaili.

Od roku 1903 už měly ženy přístup na šampionát mužů zapovězeny a Salchowova vítězná šňůra brzy deptala jeho konkurenty. V roce 1906 nicméně odmítl v Mnichově nastoupit. Důvod? „Porotci ke mně nebudou spravedliví. Jejich složení dává najevo, že budou výrazně nadržovat domácímu Němci Fuchsovi,“ sdělil.

Ve Vídni 1907 si Salchow vzal titul od Fuchse zpět. Tehdy teploměr ukazoval na otevřené ledové ploše minus 26 stupňů Celsia, mráz a vítr byly natolik drsné, že Peru Thorénovi, dalšímu Švédovi v závodě (a také vynálezci skoku dnes nazývaného euler), při čekání na povinné cviky omrzly nohy.

Organizátoři při povinných figurách dokonce dovolili některým divákům sestoupit na led, což bylo jinak zakázáno. Tam se rozestavěli v dlouhé řadě proti větrné straně, aby tak chránili domácí závodníky. Naopak při figurách těch zahraničních se vždy rozešli.

„Ať jsem manévroval sebevíc, ti lidé utíkali na stranu, abych bruslil proti větru, když na mě přišla řada. Viditelně je tyhle žertíky bavily,“ psal Salchow ve svých pamětech. Stěžoval si u rozhodčích, ovšem bez valného úspěchu.

Rychlobruslař, který změnil krasobruslení. Axel Paulsen a jeho neobyčejný příběh

Coby vládce světového krasobruslení byl největším favoritem i při olympijské premiéře tohoto sportu, k níž došlo v rámci letních her v Londýně 1908. Na nich se však obával umění mága povinných cviků Nikolaje Panina z carského Ruska. Proto se ho podle ruského dobového tisku snažil Salchow co nejvíce znervózňovat:

„Ruský sportovec sotva dokázal provést druhou povinnou figuru – osmičku – když švédský sportovec křičel: ‚To není osmička, je to zakřivené!‘ Byla to lež. Když pak Panin předváděl další figuru, Salchow pro změnu volal: ‚Není v dobré formě! Nic nedokáže!‘ A rozhodčí k tomu mlčeli. Panin protestoval, švédský soupeř však dostal milost.“

Účastníci krasobruslařských soutěží na olympijských hrách v Londýně 1908.

Na protest proti nespravedlivému zacházení Panin vzápětí z volné jízdy odstoupil a Salchow získal bez větších obtíží olympijské zlato.

O rok později došlo i na čin, jímž si ještě více řekl o krasobruslařskou nesmrtelnost. Představil světu svůj Salchowův skok – s odrazem ze zadní vnitřní hrany brusle jedné nohy a s dopadem na zadní vnější hranu opačné nohy.

Jednoduchý salchow v podání Ulricha Salchowa:

Ovládl s ním mistrovství světa 1909 a potom i to v Davosu 1910, na němž došlo k unikátnímu souboji dvou bruslařů, kteří se stali autory novátorských skoků: Ulricha Salchowa a Wernera Rittbergera. Švédský fenomén jej ozdobil unikátem – prvním dvojnásobným salchowem v historii.

O rok později na svém posledním mistrovství světa vybojoval titul číslo 10. Tolik jich v sólových kategoriích získala v dějinách krasobruslení už jen legendární Sonja Henie.

Salchow později psal, jak moc pro něj bylo jubilejní vítězství důležité: „Dobře jsem věděl, že neúspěch by mě připravil o více prestiže, než mi přineslo všech mých devět předchozích titulů. Závodil jsem pod obrovským tlakem.“

Obzvlášť proto, že dějištěm soutěže byl Berlín, tedy pro něj „nepřátelské prostředí“. Švédský list Dagens Nyheter kritizoval: „Organizátoři poštvali sudí proti Salchowovi. Dva rozhodčí se dokonce domlouvali na společné podpoře Rittbergera, což je zakázáno.“

Přesto zvítězil. A právě události z Berlína jej v budoucnu motivovaly, aby se zásadně podílel na reformě hodnocení krasobruslení. (Byť i ta jeho měla předaleko k dokonalosti.)

Přátelé o Salchowovi tvrdili, že má až brutálně upřímnou povahu, což vede k tomu, že kritizuje, ale i chválí s nebývalou ostrostí. Měl i silnou vůli, tradovalo se, že co si zamane, to dokáže. Byl rovněž dobrým cyklistou, jachtařem a dočasně se věnoval také bobovému sportu.

Po triumfu v Berlíně rok nezávodil, načež se v roce 1913 vrátil, aby podeváté ovládl mistrovství Evropy. Pak oznámil ukončení závodní kariéry.

Ale konec to nebyl.

Rok 1920. Krasobruslení je podruhé a naposledy součástí letní olympiády. A ve startovní listině v antverpské kryté hale figuruje též obhájce titulu z Londýna 1908 Ulrich Salchow, toho času dvaačtyřicetiletý.

Před závodem však chytl rýmu, která jeho výkon poznamenala. A při volné jízdě upadl... po salchowu! Skončil čtvrtý.

Jeho skok už v Antverpách předváděly na olympijském ledu i ženy. Američanka Theresa Weldová nicméně obdržela napomenutí od rozhodčích, protože jej „skákala v sukni sahající až ke kolenům, což bylo považováno za velmi riskantní“.

Ulrich Salchow (1910)

Když Salchow – nyní už definitivně – završil kariéru, napsal učebnici krasobruslení a v letech 1925 až 1937 úřadoval coby prezident Mezinárodní bruslařské unie ISU. Stal se rovněž členem správní rady Švédské všesportovní unie, a dokonce i předsedou Švédské boxerské asociace. Svatbou s dánskou zubařkou Anne-Elisabeth Bahnsonovou oživil své propojení se zemí, kde se narodil, děti však neměli.

Prosadil se i v elektrotechnickém průmyslu a pracoval v čelní pozici v Marconiho telegrafní společnosti.

Roku 1947 z hlediště sledoval, jak další slavný krasobruslař Dick Button skončil na mistrovství světa ve Stockholmu druhý. Salchow se rozzlobil a prohlásil, že Američan měl jednoznačně vyhrát, pročež mu následně demonstrativně předal jednu ze svých někdejších zlatých medailí.

O dva roky později opustil v 71 letech tento svět.

Jak moc by se asi divil, kdyby při letošním mistrovství světa v Praze sledoval, kolik bruslařů ovládá jeho skok ve čtyřnásobném provedení.

Čtverný salchow, jak jej předváděl Juzuru Hanju, japonský olympijský vítěz z let 2014 a 2018:

Mimochodem, za jednoduchý salchow, který kdysi stvořil, se uděluje 0,40 bodu. Za dvojitý 1,30 bodu, za trojitý 4,30 a za čtyřnásobný 9,70.

Pravidla pamatují i na možnost, že by někdo předvedl historickou premiéru pětinásobného salchowa. V tom případě by obdržel 14 bodů.

Co na to Ilia Malinin?

„Už jsem ho na tréninku s pěti otáčkami zkoušel – a myslím, že jsem byl na dobré cestě,“ prozradil Američan loni v prosinci. „Ale pak jsem se rozhodl raději před olympiádou neriskovat. Tak snad někdy příště.“

Historie skoku Ulricha Salchowa
PrvenstvíMužiŽeny
JednoduchýUlrich Salchow (Švéd.), 1909Theresa Weldová (USA), 1920
DvojitýUlrich Salchow, 1910Cecilia Colledgová (Brit.), 1936
TrojitýRonald Robertson (USA), 1955Jana Mrázková (ČSR) a Helli Sengstschmidová (Rak.), 1961
ČtvernýTimothy Goebel (USA), 1998Miki Andová (Jap.), 2002
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Bejlek vs. GibsonováTenis - - 19. 3. 2026:Bejlek vs. Gibsonová //www.idnes.cz/sport
19. 3. 15:00
  • 2.00
  • -
  • 1.81
Valentová vs. VolynetsováTenis - - 19. 3. 2026:Valentová vs. Volynetsová //www.idnes.cz/sport
19. 3. 16:00
  • 1.59
  • -
  • 2.35
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - Semifinále - 19. 3. 2026:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
19. 3. 17:30
  • 1.60
  • 4.51
  • 4.38
Pardubice vs. KometaHokej - Čtvrtfinále - 19. 3. 2026:Pardubice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
19. 3. 18:00
  • 1.57
  • 4.57
  • 5.26
Kolín vs. ZlínHokej - Semifinále - 19. 3. 2026:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
19. 3. 18:00
  • 2.10
  • 4.00
  • 2.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

V osmnácti má 220 cm, říkají jí Velká zeď. Co ukáže Čang C’-jü proti Češkám?

Činská basketbalistka Čang C’-jü se hlásí o míč na asijském šampionátu hráček...

Také nejzkušenější česká pivotka Julia Reisingerová musela přiznat: „Proti takové basketbalistce jsem ještě nehrála!“ Ji a další svěřenkyně Romany Ptáčkové čeká už v neděli během kvalifikace o...

Messi dal 900. gól kariéry. Na Ronalda ztrácí, ale byl rychlejší

Lionel Messi při utkání proti Nashvillu.

Lionel Messi dal 900. gól v kariéře a stal se druhým aktivním fotbalistou po Cristianu Ronaldovi, který tuto hranici pokořil. Miami však branka argentinské hvězdy úspěch nepřinesla. Inter po remíze...

SP v biatlonu Oslo 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Otepää

Světový pohár v biatlonu uzavře sezonu v norském Oslu. V Holmenkollenu je na programu závěrečných šest závodů ročníku 2025/26. Program finále SP, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v...

19. března 2026  8:26

Krejčí v NBA kvůli zranění znovu nehrál, Dončič dal za Lakers 40 bodů

Luka Dončič z LA Lakers si hlídá míč před dotírajícím Joshem Okogiem z Houstonu.

Basketbalisté Portlandu bez zraněného Víta Krejčího zvítězili v NBA na palubovce Indiany 127:119 a poprvé po šesti týdnech vyhráli dva zápasy po sobě. V tabulce Západní konference drží deváté místo,...

19. března 2026  8:13

Vyhrává o jedno procento bodů víc. Menšík před náročnou obhajobou: Mám husí kůži

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro šampiona turnaje v Miami.

Jakub Menšík pálí dělový servis, kontroluje, že míček z rakety Novaka Djokoviče padá daleko do autu, načež si radostí lehá na zem. V emocích se usmívá, nevěří. Od svého idolu přijímá gratulaci, právě...

19. března 2026  7:21

Vladař vyšel v NHL vítězně ze souboje s Dostálem, Nečas ve šlágru nebodoval

Daniel Vladař v brance Anaheimu při utkání s Philadelphií.

Daniel Vladař předčil v NHL v českém brankářském souboji Lukáše Dostála a pomohl hokejistům Philadelphie 34 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Anaheimu. Dostál zastavil 24 střel. V duelu dvou...

19. března 2026  7:10

Letná? Skvělé místo pro evropské večery, líčil Priske. Se Spartou bude otáčet potřetí

Sparťanský kouč Brian Priske na tiskové konferenci před odvetným zápasem...

První velký evropský obrat v éře Briana Priskeho si ze současných sparťanských fotbalistů pamatuje už jen devět hráčů. Na Letné tehdy padlo chorvatské Dinamo Záhřeb 1:4 poté, co doma zvítězilo 3:1....

19. března 2026

Pospěch vzpomíná: Mohuč si vzala mě, starého pána. A Tuchel? Fotbalový blázen!

Premium
Fotbalový obránce Zdeněk Pospěch v dresu bundesligové Mohuče.

Od našeho zpravodaje v Německu Když před patnácti lety přestoupil do Mohuče, zrovna ho trápily problémy se zuby. Ani fotbalově to nebylo ono, protože německý klub bojoval celou první sezonu o záchranu. „A mě překvapilo, jak byli...

19. března 2026

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

18. března 2026  23:17,  aktualizováno  23:33

Oslabení a přesilovky? Parádní! Pauza nás nepřibrzdila, tvrdí pardubický Smejkal

Pardubický Jiří Smejkal slaví trefu proti Kometě.

Ani devět dvouminutových trestů nezastavilo hokejové Pardubice v cestě za úspěšným vstupem do čtvrtfinále play off. Velký podílel na triumfu 5:1 nad Brnem měl Jiří Smejkal, který si připsal dva...

18. března 2026  23:04

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jihlava otočila proti Litoměřicím a semifinálovou sérii vede, uspěl i Zlín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Jihlava a Zlín jsou ve svých semifinálových sériích prvoligového play off o krok vpřed. Dukla na úvod porazila doma Litoměřice 5:2, zlínští Berani po nájezdech zvítězili 2:1 v Kolíně a navázali na...

18. března 2026  21:50

Déšť brzdí program v Miami. Na svůj start čekají i tři české tenistky

Pořadatel v Miami se snaží vysušit promočený kurt.

Prší a prší... Tenisový turnaj v Miami komplikuje opět deštivé počasí. Program měl začít v 16.00 SEČ, ale zatím se nerozběhl a nestane se tak podle pořadatelů dříve než ve 22 hodin. Ve středu se měly...

18. března 2026  21:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.