Tanky, zlato, emigrace. Podivuhodná pouť olympijské šampionky Duchkové

Propadla skokům do vody, když ji maminka vzala do Tyršova domu, ať si je vyzkouší na jednometrovém prkně. V šestnácti už byla českou olympijskou nadějí. Kalendář ukazoval 21. srpen 1968 a Milena Duchková právě pobývala s rodiči na chatě v Černošicích, odkud dojížděla denně na tréninky do pražského Podolí.