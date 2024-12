Komunisté ji nechali zemřít. Musela jsem se tomu smát, říká zlatá skokanka

Vyhrála olympiádu.

Emigrovala do Kanady.

Otevřela si tam zubařskou ordinaci.

Raduje se z šesti vnoučat, chodí s nimi lyžovat, hrát tenis, učí je šipku do bazénu.

Ordinaci mezitím doma ve Vancouveru prodala, stále v ní však jeden den v týdnu pracuje, i ve svých 72 letech.

A teď je v Česku, coby čestný host čtvrtečního galavečera Sportovec roku. Během něj bude i ona dekorována, obdrží Cenu Emila Zátopka určenou sportovním legendám.

Vstoupí tak do pomyslné Síně slávy českého sportu. Zařadí se po bok takových legend, jakými jsou například Emil Zátopek, Jiří Raška, Martina Navrátilová, Jan Kodeš, Jarmila Kratochvílová, Ivan Hlinka nebo pochopitelně i Věra Čáslavská.

„Toho si strašně vážím, protože mnohým z nich nesahám ani po kolena,“ vykládá a vzpomíná na Čáslavskou, se kterou bydlela ve stejném apartmánu v olympijské vesnici na památných hrách v Mexiku 1968.

OCENĚNÍ V ROCE 2019. Milena Duchková-Neveklovská (zcela vlevo) přebírá cenu pro jednu z nejvýraznějších postav v dějinách českého, respektive československého plavání.

„Věra mě tam vzala pod svá křídla. Měly jsme potom závod ve stejný den, odcházely na něj z bytu ve stejný čas a popřály si navzájem, aby nám to dobře dopadlo. Pak jsme se takřka ve stejný čas obě i vrátily - a se zlatou medailí.“

Po návratu z her ji coby novou československou sportovní hvězdu posílali na besedy se sportovci, často i s Emilem Zátopkem.

Tehdy ještě bývala poněkud nemluvná. „Na těch besedách mi dělalo strašné potíže něco ze sebe dostat,“ vzpomíná. „Ale když tam byl také Emil, vždycky jsem se uklidňovala: Dobrý, Emil to za mě odmluví a já řeknu jen tak dvě věty. A taky že jo. Dokonce mu občas organizátoři posílali přese mne ke stolu taháky, na kterých bylo napsáno: Už tolik nemluv.“

Dodnes je nejmladší českou olympijskou vítězkou všech dob. A zároveň jedinou z plaveckých sportů.

Šestnáctiletá Milena Duchková během svého skoku do vody v Mexiku 1968.

V Mexiku 1968 jí bylo pouhých šestnáct let, holčička jako pírko, vážící jen padesát kil. Navzdory předchozím zdravotním komplikacím i přerušené přípravě kvůli ruské okupaci však šla do závodu bez nervů.

„Co bych si netroufala? Vyhrála jsem jiné závody, tak proč bych nevyhrála i olympiádu?“ řekla si tehdy.

Na stupních vítězů pak stála pod ní stříbrná Ruska Natalija Lobanovová. „Což bylo tehdy obzvlášť příjemné.“

O čtyři roky později v Mnichově 1972 přidala Duchková do své olympijské kolekce stříbro. Stala se také mistryní Evropy v roce 1970 a stříbrnou ženou na mistrovství světa 1973.

S komunistickými příkazy vnitřně bojovala už coby závodnice. Poté, co ji režim v roce 1980 pustil coby trenérku na rok do Kanady, rozhodla se, že už tam zůstane.

Později vysvětlovala: „Udělala jsem to kvůli svobodě a volnosti. Třeba žádání o výjezdní doložky (do zahraničí) a pak to čekání, jestli je dostaneme, mi bylo silně proti mysli. Když si našetřím a chci si vyjet na výlet, tak mi přece nikdo nemůže říkat, že tam na mě budou zlí, a proto tam nemůžu. Nebo mě štvalo, že někdo nemůže do školy proto, že jeho rodiče se komunistům nelíbí.“

Poté, co v Kanadě získala azyl, musela si zopakovat i studium stomatologie na vysoké škole, protože český diplom tam neuznávali.

Komunisté další ze série útěků předního sportovce těžce skousávali, dokonce se Duchkové v Československu „pomstili“ rozšířením zprávy, že v Kanadě zemřela. Na Olšanských hřbitovech jí měli dokonce vybudovat i fingovaný hrob, ten se však po sametové revoluci nepodařilo nalézt.

„Když jsem se dozvěděla, že mě prohlásili za zesnulou, musela jsem se smát,“ povídá: „Říkala jsem si: Co ještě na mě vymyslí?“

Přesto s sebou emigrace přinášela i obavy z toho, že komunisté mohou drasticky zasáhnout do jejich života i za oceánem. O čemž v minulosti vyprávěl i její manžel, volejbalový trenér Petr Neveklovský: „Když jela Milena na závody na Floridu, varovali nás známí: Je tam tajná služba z východního bloku, hlídejte si dceru. Jednoho Rusa chtěli donutit k návratu tím, že mu ukradli dceru.“ Z jejich tehdy roční Míši proto nespustili oči.

Manžel chtěl přiletět do Prahy na slavnostní galavečer Sportovce roku také, ale nakonec zůstal doma se šestnáctiletým psem, který je na ně silně citově vázaný a několikadenní odloučení by velmi těžce snášel.

„Já teď do Česka zavítám tak jednou dvakrát za rok,“ vypráví Milena Duchková-Neveklovská. „Jen když byl covid, tři roky jsem tu nebyla.“

Samozřejmě, že se jí tu opakovaně ptají i na její olympijské zlato.

„Vážím si ho víc než v těch šestnácti let,“ říká. „Vyhrát v Mexiku bylo krásné, ale v šestnácti si každý myslí, že všechno je samozřejmé. Až později si uvědomíte, že to tak není.“