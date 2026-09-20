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Po Itálii mi bylo mizerně, ale díky rodině už jsem zpátky, říká před Belgií Moník

Jiří Seidl
  9:19
Libero Milan Moník sleduje přihrávku Lukáše Vašiny.

Libero Milan Moník sleduje přihrávku Lukáše Vašiny. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Nahrávač Luboš Bartůněk s napětím přihlíží přihrávce libera Milana Moníka.
České libero Milan Moník přihrává podání Italů.
Libero Milan Moník se raduje ze získaného bodu.
České libero Milan Moník vybírá míč za hřištěm během utkání proti Slovensko.
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Od našeho zpravodaje v Itálii - Po prohře s Itálií 1:3 na mistrovství Evropy se Milan Moník, libero volejbalových reprezentantů, cítil mizerně. Bral na sebe vinu za ztracený druhý set. „Ten mi uletěl,“ říkal ještě čtyři dny po zápase. „Byl jsem hodně zklamaný, ale díky rodině jsem se vrátil zpátky. Jsme jen lidi, chybujeme.“ Přesto byl pro něj souboj s mistry světa Italy veliký zážitek.

„Všichni jsme měli úplně husí kůži – hrát s nimi u nich doma a před takovou kulisou. Neskutečné, takže mě o to víc mrzelo, že jsem na ten jeden set vypadl.“

Připustil, že když se zpětně na utkání díval, nevypadalo špatně. „Dosud jsem však neviděl, aby někdo podával tak jako oni v té druhé sadě, kdy dali pět šest servisů centimetr na lajnu... I Italové říkali, že si nepamatují, kdy naposledy tak podávali. Bohužel jim to vyšlo proti nám.“

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Čtvrté místo ve skupině je pro Moníka zklamáním. „Ale teď máme šanci, že bychom v případě postupu nenarazili ve čtvrtfinále na Italy...“ zmínil Milan Moník, že případný další protivník by vzešel z dvojice Slovinsko – Srbsko. „Uvidíme, co ten nahoře pro nás připravil. Teď se ale soustředíme na Belgii a proti ní musíme odevzdat všechno.“

Reprezentanti se s Belgičany utkají v osmifinále šampionátu v pondělí od 16.00 v Turíně. Jak vůbec soupeře, který vyhrál skupinu C, znají?

„Po dvou přátelácích víme, v čem jsou silní a v čem slabí, a toho se budeme snažit využít,“ řekl reprezentační libero Milan Moník.

Takže, jak na ně?

„Ve skupině nám všechno nešlo. Doufejme, že teď se nám vše sejde od servisu a příjmu. To, co jsme předváděli loni na mistrovství světa. Základem je dobré podání a následná obrana, která by nás měla zdobit.“

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Češi musejí ubránit především nejúdernější hráče Belgičanů – univerzála Ferreho Regeerse a smečaře Sama Derooa. „Přesně tak,“ potvrdil Moník. „Ti dva jsou taková dvojka, která nám zatápěla v přípravných zápasech. Takže se musíme na ně soustředit.“

Kvalitní obrana je hlavní práce právě libera Milana Moníka.

„Důležité ale bude i to, jak budou stíhat naši střeďáci,“ zmínil spolupráci s blokaři. „Věřím, že budeme dobře připraveni.“

Spolu se smečaři se Moník bude muset vypořádat i s přihrávkou. Potvrdil, že tvrdé skákané podání se bere lépe než plachtící. „Každý si myslí, že plachta je servis hozený do hry, ale někdy s ní máte větší problémy, než se skákaným podáním,“ upozornil libero.

„U nich jsou nějací dva plachtaři, ale jinak všichni mají tvrdý, smečovaný servis. V přípravě se jim dařil, uvidíme, jak tomu bude teď. Úkol nás přihrávačů bude udělat co nejlepší pozici pro Luboše, aby mohl balon rozhazovat co nejjednodušeji.“

Libero Milan Moník se raduje ze získaného bodu.
České libero Milan Moník vybírá míč za hřištěm během utkání proti Slovensko.

Milan Moník je ve 38 letech nejzkušenějším reprezentantem. „Nejzkušenějším a nejstarším,“ usmál se. „Pro mě je každý rok navíc v nároďáku to, kvůli čemu jsem začal hrát volejbal. Měl jsem šanci dostat se do něj až ve třiceti letech, takže pro mě je každý čas strávený v reprezentaci čest.“

A pomohlo mu i to, že v Kladně ho tehdejší trenér Milan Fortuník přeškolil ze smečaře na libera. „Zaplať pánbůh,“ smál se Moník. „A ačkoliv jsem v týmu nejstarší, tak energie mám ještě dost.“

Minulostí už je, že když hrál extraligu, tak zároveň pracoval v pneuservisu. „To jsem přestoupil z Příbrami do Benátek nad Jizerou, kde to bylo takové poloprofesionální,“ zavzpomínal na angažmá v letech 2014 až 2017.

„Takže jsem měl dopoledne dost času. Říkal jsem si, že ho nějak vyplním, než abych ležel jako někteří mí spoluhráči, a tak jsem si našel brigádu. Byla to taková každodenní posilovna, příjemná zkušenost do života. Možná to pro mě byla i taková příprava na to, co mě čeká po kariéře.“

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