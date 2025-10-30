Rodák ze severočeských Chabařovic, které nechal pozdravovat i ze šampionátu na Filipínách, přitom směřoval k sice slušné, ale spíš průměrné ligové kariéře. Až přeměna smečaře v libera ho vystřelila k výšinám. „Udělat to dřív než ve třiceti, mohl jsem hrát třeba v Itálii,“ míní opora mistrovských Lvů Praha.
Čtvrté místo jste hned po zápase o bronz s Polskem bral jako skvělé, nebo bolestivé?
Už bezprostředně poté, co jsme zápas nezvládli, jsem to bral jako skvělý úspěch. Nejen z hlediska týmu, ale i díky tomu, co volejbal začal na chvíli znamenat i v České republice u všech lidí. I u těch, kteří ho jinak nesledují. Najednou věděli, že nějací kluci na Filipínách hrají volejbal a byli čtvrtí na světě. Z toho jsem šťastný.
Můžeme do špičky patřit. I Slovinci jsou malý stát, přesto se v ní drží. U nás to ukazují naše mládežnické týmy, U21 byla taky čtvrtá na mistrovství světa. Asi máme dobrý směr.