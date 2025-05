Koláček bude závodit na jachtě Yelcho, navržené renomovaným francouzským studiem Marc Lombard. Konstrukčně vychází ze stejného modelu jako Paprec Arkea, vítěz sólového transatlantického závodu Route du Rhum. Jde tak o osvědčenou platformu pro ty nejnáročnější podmínky oceánského závodění.

Do dvojposádkových závodů nastoupí Koláček s francouzským jachtařem Adrienem Hardym, který má za sebou řadu úspěchů ve třídách Figaro a Class40. Jejich společnou premiérou bude CIC Normandy Channel Race – náročná 1000 mil dlouhá trať v proměnlivých a technicky složitých vodách Lamanšského průlivu a Irského moře.

Pečlivě sledovat trasu, mapy a pozorně poslouchat rádiové hlášení, i to musí na cestě stíhat.

V srpnu se Koláček představí na jubilejním 100. ročníku Rolex Fastnet Race, jednom z nejznámějších offshore závodů světa. V plánu jsou i další klíčové události roku včetně mistrovství světa Class40.

Vstup do Class40 představuje další výrazný krok směrem k mezinárodní elitě. Třída je známá nejen vysokou technickou úrovní a konkurencí, ale také tím, že klade extrémní nároky na samostatnost, navigaci i psychickou odolnost závodníků. Pro Milana Koláčka to není jen další sezona. Je to posun do ligy, kde nerozhoduje jen výkon, ale schopnost jít na doraz – a neztratit přitom přehled, směr a klid v hlavě.

Český jachting míří mezi světovou elitu

Účast Milana Koláčka v prestižní třídě Class40 a jeho příprava na největší sólový závod planety Vendée Globe představují průlom nejen pro jeho kariéru, ale pro celý český jachting. Je to vstupenka na scénu, kde se rozhoduje o budoucnosti oceánského závodění.

Tento projekt přináší novou dimenzi příležitostí – pro český sport, pro mezinárodní spolupráci i pro značky, které se chtějí spojit s odvahou, výkonem a inovací.

„Milana Koláčka znám dobře už několik let, protože jsem s ním spolupracoval na projektech v jachtařské základně Lorient Grand Large a závodil jsem po jeho boku v závodě Rolex Middle Sea Race 2023 na své jachtě JP54 ve Středozemním moři,“ uvádí francouzský profesionální jachtař a trojnásobný finišer Vendée Globe Jean-Pierre Dick.

Class40: Třída, která mění pravidla hry Třída Class40 byla vytvořena v roce 2004 s cílem překlenout mezeru mezi menšími offshore jachtami, jako jsou Classe Mini a Figaro, a loděmi IMOCA pro sólové závody kolem světa. Od svého vzniku bylo v této třídě registrováno více než 160 jachet s podpisem nejlepších světových designérů. Class40 se stala posledním přestupní stanicí před nejprestižnější třídou 18 metrů dlouhých speciálů IMOCA létajících kolem světa na foilech v závodu Vendée Globe.

„Mohu se zaručit za Milanovu serióznost, vytrvalost a vynikající psychickou odolnost. Během své jachtařské kariéry ve třídách Mini, Figaro, Class40 a IMOCA prokázal všechny vlastnosti zkušeného jachtaře, zejména pak vynikající technické znalosti při řízení pokročilých technologických aspektů těchto vysoce sofistikovaných lodí. Pro Českou republiku je velkým přínosem mít Milana a uvažovat o jeho účasti na příštím 11. ročníku Vendée Globe.“ dodává Dick.

Projekt nabízí partnerům unikátní platformu, jak podpořit Milana Koláčka na jeho cestě k sólovému vrcholu oceánského jachtingu a stát se součástí výjimečného příběhu českého talentu, výkonnosti, odvahy a vize.

„Oceán a závodění na něm za pomoci nejčistšího pohonu, větru, je snem a předmětem fascinace řady lidí od dětství. V oceánském jachtingu se dnes potkávají autenticky odpovědné a inovativní firmy, spolu se závodníky a dobročinnými spolky. Věřím, že cesta, kterou nyní startujeme bude inspirativní pro řadu hlavně mladých lidí, které pojí zájem o překonávání sebe sama, hranice lidských možností a spolupráci. Obrovské díky patří Nadaci PPF, která dlouhodobě podporuje český talent na jeho cestě do světa a které mi poskytla podporu v klíčovém momentu a její důvěra mi dává možnost se srovnávat s těmi nejlepšími na světě.“ uvedl Milan Koláček.