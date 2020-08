Stát dá klubům peníze za chybějící diváky, připustil Hnilička

Kvůli obavám ze šíření koronaviru je nyní povoleno v uzavřených arénách maximálně 2 500 diváků na zápas, ovšem za předpokladu, že má stadion kapacitu alespoň 10 tisíc míst a lze ho rozdělit na pět samostatných sektorů. V reálu je tak maximální hranice tedy nižší.

U venkovních stadionů je pak v současnosti maximální kapacita 5 tisíc diváků.

Od 1. září bude dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví kapacita dvojnásobně navýšena, nicméně jen pokud sportoviště disponují deseti samostatnými sektory.

„Největší ekonomický dopad měl ve sportu koronavirus na nejvyšší ligové soutěže. Zasáhlo to sponzory a především kluby po stránce návštěvnosti. V rámci restartu sportu tak připravujeme podpůrný program, aby se nám soutěže rozběhly. A chceme, aby nám rovněž fungovaly kluby,“ řekl Hnilička.

Libor Zábranský jako trenér Komety Brno

A právě součástí programu, který ponese název Covid Sport 2, by měly být také kompenzace za chybějící diváky. Po něm volají šéfové klubů, třeba i Libor Zábranský, jenž je majitelem hokejové Komety Brno.

„Když si asociace hotelů dokáže s ministrem průmyslu vyjednat státní podporu na lůžko, tak proč bychom se my nemohli bavit o podpoře na sedadlo?“ ptal se nedávno.

A dokonce vypočítal, že na jednom utkání bez diváků tratí Kometa 1,7 až 2 miliony korun a celkově za vstupenky přiteče do pokladny 50 milionů za sezonu.

Zřejmě se skutečně peněz od státu dočká. Hnilička sice zdůrazňuje, že je vše pořád ještě otázkou jednání, nicméně naznačil, jak by kompenzace mohly vypadat. Nešlo by o fixní částku stejnou pro všechny kluby, ale zohledňovala by se průměrná návštěvnost.

„Chceme být spravedliví, protože někdo kvůli opatřením přijde o 10 tisíc diváků, jiný o tisícovku a někdo o žádného, protože se na klub historicky nechodilo,“ popisuje Hnilička. „Je jasně prokazatelné, jakou měla třeba Kometa návštěvnost, že tam chodí pravidelně sedm tisíc diváků, z toho pět tisíc permanentkářů. A to je kritérium, o které se můžeme opřít. A když Liborovi Zábranskému řekneme, že teď může přijít jen 2 500 lidí, tak je rozdíl jasný.“

Hnilička se zároveň snažil ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology navýšit maximální kapacitu na stadionech, což se teď podařilo. Nicméně případná zhoršená situace s koronavirem může zase arény příznivcům uzavřít.

Ve fotbale měla třeba v poslední sezoně – před zavedením restrikcí – nejvyšší domácí průměrnou návštěvnost Slavia (16 029 diváků), oproti tomu poslední Příbram s 2 874 diváky povolený limit nepřevyšuje.

Slávističtí fanoušci během derby proti Spartě.

V hokeji zase dominuje Sparta (10 330) a na chvostu je Mladá Boleslav (3 387).

Mimochodem, právě hokejové kluby kompenzace žádají nejhlasitěji, protože jsou na příjmech z návštěvnosti daleko víc závislejší než ty fotbalové, které mají vyšší výnosy z televizních práv i tržního fotbalového prostředí. Přitékají sem miliony eur z evropských pohárů či miliony korun z přestupů.

To hokeji – i jiným sportům – chybí a extraligové kluby přiznávají, že příjem ze vstupného tvoří často 30 procent rozpočtu. „Máme prodané permanentky za 20 milionů korun,“ uvedl počátkem srpna generální manažer českobudějovického Motoru Stanislav Bednařík.