Hnilička: Omezení pro sport mají miliardové dopady na veřejné finance

Sportovní život v Česku se podobně jako po celém světě prakticky zastavil. Jsou uzavřená vnitřní i venkovní sportoviště a lidé jsou odkázáni na pohyb doma a v přírodě. Podobně jako v jiných sektorech české ekonomiky se i ve sportu počítají ztráty. „Ekonomické dopady pro sportovní prostředí jsou opravdu drtivé,“ řekl Hnilička.

Ztráty ale nemá jen samotný sport, ale sekundárně i veřejné finance. „Už v minulosti jsem hovořil o tom, jaký vliv má sportování obecně pro veřejné rozpočty v České republice. Podle vnitřní modelové studie, kdyby tato opatření byla až do 30. června, tak by vypadlo zhruba 16 miliard z dopadů sportu do veřejných prostředků,“ vyčíslil Hnilička.

Termín trvání omezení nemusí odpovídat aktuálnímu vývoji situace, agentura konec června zvolila jako základ pro výpočty, kterými chce argumentovat při jednáních s vládou. Chce zabránit tomu, aby koronavirová krize vedla ke krácení finančních prostředků naplánovaných pro sport. „Budeme bojovat za to, aby se prostředky do sportu v téhle době nesnižovaly. Pro nás je v tuhle chvíli nejdůležitější, abychom udrželi v rámci možností rozpočet na rok 2020, tedy 8,5 miliardy celkem ze státní kasy,“ uvedl Hnilička.

VIDEO: Chceme vrátit děti ke sportu, kritiku Haška chápu, řekl Hnilička v Rozstřelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Považuje za důležité i navzdory krizi investovat peníze do sportu. „I Itálie, kde ty dopady pandemie jsou neskutečné, dokázala v této době najít 400 milionů eur (cca 11 mld. Kč), aby podpořila sportování obyvatel. Švýcarsko přispělo injekcí 100 milionů franků (asi 2,5 mld. Kč) - 50 milionů na elitní sport, 50 milionů na sport pro všechny. My určitě nesmíme být pozadu a musíme si uvědomit, že je důležité i v této těžké době investovat peníze do sportu,“ zdůraznil někdejší hokejový gólman.

Kvůli letošnímu čerpání státních dotací na sport se představitelé agentury sejdou se zástupci ministerstva školství, které má pro rok 2020 ještě rozdělování peněz na starosti. Je třeba řešit například nevyčerpané prostředky z programu na reprezentaci a jejich možný převod na jiné účely, třeba na ztráty pořadatelů velkých sportovních akcí. „Například Světový pohár v biatlonu, který se konal bez diváků. Také odsunutá olympiáda a s ní související spousta zainvestovaných peněz skrze Český olympijský výbor. Máme několik akcí, které se pravidelně konaly a musely být odsunuty,“ přemítal Hnilička.

Na webu agentury jsou informační materiály pro sportovní kluby, svazy a další zaměstnavatele ve sportu, kteří mohou stejně jako jiné zasažené firmy využít podporu ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva financí. „Víme, že je 25 až 30 tisíc přímých zaměstnanců ve sportu. V návazných úvazcích je 170 tisíc pozic,“ přiblížil Hnilička.