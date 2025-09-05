„Když za mnou z CSI přišli s návrhem jít do ringu s Floydem Mayweatherem, pomyslel jsem si: Tohle ani náhodou. Ale Floyd řekl ano,“ uvedl Tyson v prohlášení.
„Tenhle zápas je něco, o čem si nikdo ani já nikdy nepomyslel, že se může uskutečnit. Box však vstoupil do nové éry nepředvídatelného a tenhle zápas je tak nepředvídatelný, jak jen může být. Pořád nemůžu uvěřit, že to Floyd opravdu chce. Ublíží mu to, ale chce to, takže to podepsal a děje se to.“
Tyson boxoval naposledy loni v listopadu, kdy nastoupil k prvnímu oficiálnímu zápasu po téměř 20 letech a prohrál s youtuberem Jakem Paulem jednomyslně na body. Někdejší hvězda si tak pohoršila bilanci v profesionálním ringu na 50 vítězství a sedm porážek.
Osmačtyřicetiletý Mayweather vyhrál všech 50 zápasů v kariéře. Světové tituly získal v pěti různých kategoriích, nejtěžší však byla kolem 70 kg. Naposledy se utkal v roce 2017 s hvězdou MMA Irem Conorem McGregorem. Boxer s přezdívkou Money během kariéry vydělal podle médií přes miliardu dolarů a patří k nejbohatším sportovcům světa.