Střet boxerských legend už příští rok: Tyson se chystá na Mayweathera

  11:03
Bývalý světový šampion v těžké váze Mike Tyson, který v červnu příštího roku oslaví už 60. narozeniny, se chystá znovu do ringu. Boxovat by měl příští rok s další americkou legendou Floydem Mayweatherem Jr. Oznámila to produkční společnost CSI Sports. Termín zápasu ani jeho dějiště zatím nejsou známy.

Mike Tyson v akci | foto: Julio CortezAP

„Když za mnou z CSI přišli s návrhem jít do ringu s Floydem Mayweatherem, pomyslel jsem si: Tohle ani náhodou. Ale Floyd řekl ano,“ uvedl Tyson v prohlášení.

„Tenhle zápas je něco, o čem si nikdo ani já nikdy nepomyslel, že se může uskutečnit. Box však vstoupil do nové éry nepředvídatelného a tenhle zápas je tak nepředvídatelný, jak jen může být. Pořád nemůžu uvěřit, že to Floyd opravdu chce. Ublíží mu to, ale chce to, takže to podepsal a děje se to.“

Tyson boxoval naposledy loni v listopadu, kdy nastoupil k prvnímu oficiálnímu zápasu po téměř 20 letech a prohrál s youtuberem Jakem Paulem jednomyslně na body. Někdejší hvězda si tak pohoršila bilanci v profesionálním ringu na 50 vítězství a sedm porážek.

Floyd Mayweather se snaží zasáhnout Logana Paula během boxerské exhibice.

Osmačtyřicetiletý Mayweather vyhrál všech 50 zápasů v kariéře. Světové tituly získal v pěti různých kategoriích, nejtěžší však byla kolem 70 kg. Naposledy se utkal v roce 2017 s hvězdou MMA Irem Conorem McGregorem. Boxer s přezdívkou Money během kariéry vydělal podle médií přes miliardu dolarů a patří k nejbohatším sportovcům světa.

Střet boxerských legend už příští rok: Tyson se chystá na Mayweathera

