Pittsburghu nevydržel americký rekord dlouho. Milovaný kouč po 19 letech končí

Třiapadesátiletý Tomlin rezignoval po pondělní porážce 6:30 s Houstonem, smlouvu měl přitom až do konce sezony 2026/27.
Koučem Steelers se stal v lednu 2007 a hned v následující sezoně s nimi ligu ovládl a získal šestý a dosud poslední Super Bowl v klubové historii. Celkem s Pittsburghem třináctkrát postoupil do play off a v každé sezoně během angažmá vykázal pozitivní bilanci v poměru výher a porážek.
Dlouhodobé působení koučů má v Pittsburghu tradici, Tomlin byl teprve třetím trenérem od roku 1969. V lize je nyní trenérem s nejdelším angažmá u jednoho týmu Andy Reid, který od roku 2013 vede Kansas City Chiefs.
V NHL i MLB působí služebně nejstarší trenéři aktuálně v klubech z Tampa Bay. Jon Cooper připravuje hokejisty Lightning rovněž od roku 2013, o rok později se k baseballistům Rays připojil Kevin Cash.
V basketbalové NBA se vloni stal v tomto ohledu jedničkou pětapadesátiletý Spoelstra. Pozice nejdéle působícího kouče na něj připadla po rezignaci Gregga Popoviche, který vloni v květnu po dlouhodobých zdravotních problémech skončil na lavičce San Antonia. Popovich vedl Spurs dlouhých 29 sezon, což je i v konkurenci ostatních elitních soutěží v severoamerickém sportu rekord.