Takové zápasy rozhoduje tým, ne individuality, říká futsalista Seidler

„Remíza je pro nás ziskem, my toho teď doma musíme využít,“ hlásí třicetiletý Seidler, šestinásobný vítěz ankety Futsalista roku.

Jaký byl první zápas na horké chorvatské půdě? Podle průběhu v něm hrály velkou roli emoce…

Určitě. Před zápasem jsme si domluvili nějakou taktiku, jak bychom chtěli hrát. Že na ně hned zběsile od úvodu nevlétneme, ale že si na ně počkáme vzadu a budeme stoprocentně bránit. To se nám, dá se říci, vyplatilo, protože jsme mohli hrát na rychlé brejky. Hned první dvě naše střely skončily v bráně, což týmu strašně moc pomohlo. Pak nám ale jen malou chvilku před koncem první půle rozhodčí zapískali faul, který podle mě vůbec nebyl. Po něm padl první chorvatský gól…

Do druhého poločasu jsme šli s obdobnou taktikou?

Ano, ve druhé půlce jsme nastoupili v úplně stejné sestavě s tím, že budeme hrát poctivě vzadu a využívat rychlých brejků. Nicméně, gól do šatny na 1:2 Chorvaty asi dost povzbudil, protože první dvě nebo tři minuty druhého poločasu nás docela zatlačili. Gól sice nedali, ale měli k dispozici penaltu, kterou gólman Lukáš Němec skvěle chytil. Pak se jim ale podařilo srovnat na 2:2, poté to bylo nahoru – dolů. Domácí nastřelili tyč, já jsem bohužel neproměnil desítku ani dorážku.

Přesto, je remíza hodně nadějný výsledek do úterní odvety?

Určitě je to pro nás velmi pozitivní výsledek. Kdyby nám někdo řekl před zápasem v Chorvatsku, že skončí výsledkem 2:2, tak to určitě vezmeme. Takže rozhodně se jedná o zisk. Kdo se trošku futsalu věnuje a zná chorvatské mužstvo, tak ví, že se momentálně jedná o jeden z nejlepších týmů v Evropě. Mají v něm vynikající hráče, kteří hrají ve španělské i chorvatské lize, což jsou velice kvalitní soutěže. Jsou velcí, silní.

Co vám duel v Chorvatsku prozradil o stylu soupeře?

V podobných okamžicích rozhoduje tým, ne individuality. Chorvatsko má v týmu mnoho individualistů, bylo vidět, že když prohrávali 0:2, tak po sobě začali štěkat, hádali se. My musíme hrát jako tým. A jako tým musíme zvítězit a postoupit!

Taktika v Brně bude stejná jako v Zadaru?

Myslím si, že budeme hrát úplně stejně jako v Chorvatsku. Za průběžného stavu 2:2 nikdo nebude chtít hru zbytečně otevřít, bude se hrát spíše ze zabezpečenější obrany. U nás to tak bude určitě. A bude hodně důležité, kdo dá v utkání první gól.

Berete to tak, že vás čeká jeden z nejdůležitějších reprezentačních zápasů za poslední roky?

Přesně tak! Na zápas se těšíme úplně všichni. Dá se říci, že polovina hráčů z týmu poslední měsíc nic nedělala, trénovalo se po skupinách, mnozí byli v karanténě… Teď do zápasu půjdeme všichni s tím, že rozhodně chceme na šampionát postoupit. Protože to by byl pro všechny velký svátek.