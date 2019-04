Řehák vyzve pornoherce. A příště chci Okamuru, říká

„Nechtěl jsem protivníka, kterého nikdo nezná. Ale naopak někoho, aby to přilákalo i širokou veřejnost, ne jen fanoušky boxu. Tímhle zápasem gala opepříme!“ slibuje v profiringu debutující Řehák před dnešním hvězdně obsazeným Boxing Live v hale ústecké Slunety.

Na tiskové konferenci před akcí svalovec Řehák vtipkoval. „Já tady Rosenberga čekal. Dokonce jsem se chtěl vyzbrojit, že bych si dal něco do kalhot,“ rozesmál se a ukázal na svůj poklopec.

V pátek už svého soupeře viděl na živo při vážení. „Když jsem se dozvěděl, že budu s Rosenbergem boxovat, a řekl to pár lidem kolem mě, každý tvrdil, jak je vysoký. Já jediný to nevěděl. Všichni to věděli z videí, ale nebyla to videa z boxu,“ zazubil se Řehák. „Rosenbergovu tvorbu jsem neviděl žádnou.“

Řehák je sice v boxu nováčkem, ale jinak už zdatným bojovníkem. Chodí do klece a rve se v MMA, což je plnokontaktní bojový sport.

„MMA je můj obor, i když už čekám jen na zajímavé zápasy, které mi udělají reklamu. Třeba kdyby se mnou šel do klece fakt někdo známý, například Okamura. Box beru jako jednu z doplňkových věcí, kterou musím trénovat. Oddechnu si při něm, box vyloženě miluju!“ svěřil se Řehák. Nebojí se, že by si techniky pletl. „Naopak se do toho budu moct víc zabrat, nepůjdu do škrcení, úniků, podrazů. Můžu se soustředit na rány, háky, zvedáky.“

Nejde mu o body do žebříčku, takže slibuje, že nebude taktizovat. „Mojí jedinou taktikou je jasné k. o., aby to bylo hezké pro lidi a pobavili se. Od začátku půjdu pořádný bomby, chci to ukončit v prvním nebo druhém kole, musím pak vyvenčit psa,“ žertoval Řehák.

„Chci, aby to lítalo, aby celá ústecká hala šílela jako minulý rok, kdy jsme ji vyprodali,“ zmínil galavečer MMA, při němž za minutu složil kulturistu Filipa Grznára. „Loni jsem měl jeden z hlavních zápasů, tenhle rok to bude jednou tak dobrý. Ústí je boxerské město, bydlím tady, máme tu hvězdy jako Lukáše Konečného a Fabianu Bytyqi. Vesměs každý druhý v Ústí umí trošku boxovat.“

Hlavním zápasem dnešního večera je souboj Fabiany Bytyqi, která obhajuje světový titul proti Mexičance Vargasové.