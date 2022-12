Pakižovo poznání z kempu: Thajci si zakouří, ale stále dřou

Pakiž se na něj dostal díky loňskému triumfu v pyramidě na galavečeru Gladiators night v budějovické Gerbeře. Do Thajska dorazil v polovině listopadu a hned druhý den po příletu začal s tréninkem.

„Když nepršelo, tak jsme ráno běhali tři až pět kilometrů, pak byl trénink. Zkoušeli jsme techniky, nebo jsme dělali sparing. Pak se trénovalo na lapech a na závěr každý zvládl dvě stě až tři sta kopů či kolen na boxovací pytel. Pak jsme posilovali a šli znovu běhat,“ popsal běžný den na kempu.

Tréninky na mokrém tatami

Intenzivní příprava budějovického sportovce výrazně posunula vpřed. „Zlepšil jsem své sebezapření. Běhali jsme i v největším horku, posilovali do padnutí, museli ukázat sílu i při dietě. Když cítím, že nemůžu, je to jen v hlavě. Je třeba se kousnout a zahnat únavu,“ uvedl.

Pakiž popsal i zajímavé techniky v přípravě Thajců. „Skočili jsme k umyvadlu, polili se vodou, aby to klouzalo. Jak byly tatami mokré, tak jsem se snažil hlavně udržet na nohou. Bylo třeba myslet na všechno najednou,“ naznačil.

Thajský box má v zemi velkou tradici a oblibu. Přímo box je tam národním sportem a je to znát i v ulicích měst. „Berou to jako přirozenou součást života. Všude jsou speciální obchody, billboardy, polepené dodávky. Na stadionu jsou každé tři dny zápasy. Je to výrazně jiné než v Česku,“ srovnal.

I mentalita Thajců je odlišná. „Nepřipouští si žádný stres a starosti. Trénují celé dny, ale vůbec jim nevadí, že v přípravě třeba kouří. I když zápasí, tak žijí normální život a nijak se neomezují,“ poznal.

Vrcholem třítýdenního kempu byl pro reprezentanta Gladiators gym zápas proti místnímu bojovníkovi. Nechybělo moc a o souboj by Pakiž přišel. „Dlouho pro mě neměli soupeře, který by měl proti mně odpovídající váhu a počet zápasů. Nakonec se našel kluk z nedalekého klubu, který byl asi dva kilometry od Punch it gymu, kde jsem trénoval,“ oddechl si.

A bitvu na 5x3 minuty český bojovník nakonec vyhrál. „Nastupoval jsem dobře připravený, ale trochu nervózní. Jak mi poradil trenér Michal Novák, od třetího kola jsem přebíral iniciativu. Několikrát jsem soupeře čistě trefil a přitom mu nic nedovolil. Po jednom úderu jsem viděl, že je otřesený. Oblíbil jsem si techniku naskočeného kolene, kterým jsem pak utkání ukončil,“ popsal vítězný závěr, který ocenili i přítomní fanoušci.