Stolní tenista Obešlo se chce rozloučit titulem. A pak? Nejspíš do Řecka

„U nás Brodd dvakrát lehce vyhrál, naopak Marc Duran neměl den, kdežto v odvetě to bylo naopak,“ zmínil hlavní překážku v zápase na půdě španělského klubu. „Já ale klukům říkal, že Duran se umí moc dobře připravit. Kdysi jsem s ním jeden rok hrál v týmu. A ono se to nakonec potvrdilo, protože nás de facto porazil on.“

Vy jste hrál potom s Duranem i v rozhodujících „zlatých setech“. Dokonce jste tuhle novinku v Evropské lize načínali...

Tušili jsme, že asi půjde hned na první zápas, tak se mě kluci ptali, jestli s ním chci hrát. A já odpověděl, že klidně, že s ním nemám problém. Bohužel jsem prohrál.

Přesto jste byli od postupu jen kousek, protože v rozhodujícím setu měl Dmitrij Prokopcov souboj s Joanem Masipem výborně rozehraný, mám pravdu?

Přesně tak, byla to obrovská škoda, protože Dima vedl už 5:2. Jenže potom zkazil lehké balony a Masip se rozjel. Domácí kotel ho dohnal k vítězství 11:7. Jak říkáte, chyběl nám kousíček.

Po takové porážce se asi zdá cesta domů dvojnásob dlouhá, nebo ne?

Určitě. Navíc my si museli přebookovat letenku, takže jsme spali jen chvilku, vstávali jsme ve 4 ráno. Prostě všechno se sešlo špatně. Ale pořád je to jen sport.

Proč jste sáhli ke změně odletu?

Původně jsme měli letět do Itálie, ale zjistili jsme, že bychom tam museli mít PCR testy. A nám se nechtělo riskovat, že někde zůstaneme trčet. Dneska totiž člověk nikdy neví. Tak jsme to vzali přes Mnichov, kde to bylo úplně v pohodě, bez problémů.

Teď už vás tedy čeká jen závěr letošní extraligové sezony. Předpokládám, že cílem je obhajoba titulu. Nebo se pletu?

Jasně že chceme zase vyhrát. I když to bude těžké, protože El Niňo a Cheb jsou letos silní.

Vaším nejbližším soupeřem teď ovšem bude TTC Ostrava...

Hrajeme ve čtvrtek doma a chceme si spravit chuť. Rádi bychom zase najeli na vítěznou vlnu.

Michal Obešlo

Pojďme se na chvilku věnovat příští sezoně. Podle majitele HB Ostrov Miroslava Jinka už v brodském týmu působit nebudete...

To je pravda. Míra plánoval udržet stejný tým s tím, že by ho doplnil Pavel Širuček, ale já měl vizi, že bych hrál jen zápasy. Chtěl jsem trénovat v cizině. V tom se naše představy rozcházely.

Jste zklamaný?

Rád bych zůstal, ale rozhodně to není tak, že bychom se rozcházeli ve zlém. Naopak, jsme v pohodě. Já udělám maximum pro to, abychom letos obhájili titul, a pak se rozloučím.

Údajně odcházíte s přítelkyní do Řecka, takže budete hrát tam?

Je to pravděpodobné, ale zatím pořád jednáme. Uvidím, co bude.

Proč zrovna Řecko?

Sluníčko, kafíčko, moře... (směje se) Je tam moc hezky. Vypadá to, že se usadíme v Athénách. Nějaký čas už tam ostatně trávím, takže chodím s kamarády ve volných chvílích i na fotbal či basket. Paráda.

Je známo, že Řekové umí udělat při sportovních zápasech neuvěřitelnou kulisu...

To je pravda, zvlášť když je to derby. Nedávno jsem zašel na fotbal AEK vs. Olympiakos a to byl hukot. Kamarád mě vzal přímo do kotle. Už hodinu a půl před výkopem bylo plno a fandilo se bez přestání. Neskutečný zážitek.